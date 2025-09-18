Startschuss für den steirischen Gesundheitspreis „fit im Job 2025“

Die Arbeitswelt verändert sich rasant – ob durch Digitalisierung, Home Office oder neue Arbeitsmodelle. Dabei rücken Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen immer stärker in den Fokus. Genau hier setzt die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) an: Sie hilft Unternehmen, mit Herausforderungen dieser Entwicklungen aktiv und nachhaltig umzugehen.

Mit dem Förderpreis „fit im job“ werden steirische Betriebe ausgezeichnet, die sich besonders für die körperliche und geistige Gesundheit ihrer Teams engagieren. Die Initiative wird von der Wirtschaftskammer Steiermark gemeinsam mit dem Gesundheitsressort des Landes Steiermark sowie zahlreichen Partnerorganisationen getragen – darunter die Arbeiterkammer, Ärztekammer, AUVA, BVAEB, ÖGK, PVA, SVS sowie den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie und der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister.

Prämiert werden innovative Gesundheitsprojekte in vier Kategorien. Nicht das eingesetzte Kapital wird dabei bewertet, sondern Neuartigkeit und Konzeption der Programme. In den Kategorien 1 und 2 (Kleinst- und Kleinbetriebe) wird jeweils ein Förderpreis vergeben. In den Kategorien 3 und 4 erfolgt eine Unterteilung in „BGF-Preis“ für klassische Gesundheitsprojekte und einen „BGM-Preis“ für die Integration von BGF in das betriebliche Managementsystem.





Die Gewinner werden mit einem Award, einer Urkunde und einer Plakette ausgezeichnet. Zusätzlich erhalten die Preisträger der Kategorien 1 und 2 einen Geldpreis von jeweils 500 Euro vom Gesundheitsressort des Landes Steiermark.





Die Einreichunterlagen werden jährlich von einer unabhängigen Jury aus Experten geprüft und weiterentwickelt. Teilnahmeberechtigt sind alle steirischen Unternehmen mit Mitarbeitern – ausgenommen sind die Vorjahresgewinner und die Kooperationspartner. Das Einreichportal ist über die Webseite www.fitimjob-stmk.at erreichbar und macht die Teilnahme besonders einfach.

Einreichungen sind ab sofort bis zum 15. November 2025 möglich. Die feierliche Preisverleihung findet im Frühjahr 2026 in Graz statt.



