Steirischer Handel erwartet 310 Millionen Euro Weihnachtsumsatz

„Das Weihnachtsfest ist und bleibt eine wichtige Tradition und tolle Gelegenheit, anderen eine Freude zu bereiten. Deshalb bleibt die Kaufbereitschaft auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten groß“, betont Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark. Exakt 87 Prozent der Steirerinnen und Steirer über 15 Jahren, das sind 960.000 Menschen, planen auch in diesem Jahr den Kauf von Weihnachtspräsenten. Damit ist der Anteil nur leicht gesunken (um drei Prozentpunkte), wie eine Studie der KMU Forschung Austria zeigt. Am öftesten werden die eigenen Partner (64 %) und Kinder (62 %) beschenkt, in gut jedem zweiten Fall (52 %) wird für die eigenen Eltern ein Präsent gekauft. Mehr als jede(r) Dritte möchte den Geschwistern etwas schenken, 16 % denken bei Präsenten auch an die Schwiegereltern. „Unterm Strich steigen die geplanten Einkäufe von durch-schnittlich 310 auf 320 Euro, das entspricht prognostizierten Gesamtausgaben der Steirerinnen und Steirer von 310 Millionen Euro im Weihnachtsgeschäft“, berichtet Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria. Das Budget variiert dabei durchaus stark: 30 Prozent planen Einkäufe zwischen 201 und 400 Euro, 21 Prozent rechnen mit Ausgaben zwischen 401 und 600 Euro und sechs Prozent wollen sogar mehr als 800 Euro für Geschenke ausgeben.

Umso wichtiger sei es, dass die Konsumenten sich bewusst machen, wo sie heuer ihr Geld ausgeben. „Ich kann wirklich nur an alle Steirerinnen und Steirer appellieren, im heimischen Handel einzukaufen. Damit sichert man Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und trägt wesentlich zur Erhaltung von regionaler Infrastruktur bei“, so Wohlmuth. Ein Appell, der durchaus auf fruchtbaren Boden fällt: Schon 35 Prozent der Befragten – und damit um zwei Prozentpunkte mehr als im letzten Jahr – geben an, heuer verstärkt in lokalen Geschäften einkaufen zu wollen. Jede fünfte Person (22 Prozent) legt besonderen Wert auf regionale Produkte. 13 Prozent wollen verstärkt in österreichischen und nur rund sieben Prozent hauptsächlich in ausländischen Online-Shops einkaufen.

Ebenfalls eine nachhaltige Veränderung ist der Trend zu frühen Weihnachtseinkäufen, der Anteil der sogenannten „Late-Shopper“ – also jener, die erst kurz vor Weihnachten einkaufen – befindet sich mit 11 Prozent (gegenüber 15 im Vorjahr) auf dem bisher niedrigsten Niveau. Zum Vergleich: 2018 lag dieser Wert noch bei rund 40 Prozent. Der Großteil der Steirerinnen und Steirer plant, seine Weihnachtsgeschenke in der ersten Dezemberhälfte zu besorgen (37 Prozent), 29 Prozent geben dafür die zweite Novemberhälfte an. Immerhin acht Prozent der Steirer begannen schon vor oder im Oktober mit ihren Einkäufen.

Warum die Steirer schenken und wie viel online eingekauft wird

Den meisten Konsumentinnen und Konsumenten geht es bei ihrem Weihnachtseinkauf weniger um den materiellen Wert, als darum, jemandem eine Freude zu machen – 77 Prozent der Befragten ist dieser soziale Aspekt sehr wichtig oder zumindest wichtig. Der Faktor nachhaltiges Schenken hat auch an Bedeutung gewonnen (50 Prozent geben ihn als wichtig oder sehr wichtig an). Personalisierte Geschenke sind heuer für 64 Prozent wichtig oder sehr wichtig, Erlebnisse (statt materieller Geschenke) für rund die Hälfte der Befragten (52 Prozent).

Wie die Steirer auf ihre Geschenksideen kommen? 48 Prozent geben an, die Beschenkten einfach sehr gut zu kennen, mehr als jeder Dritte (35 Prozent) fragt aber auch explizit nach Wünschen, um Fehlkäufe zu vermeiden. 23 Prozent lassen sich in Geschäften inspirieren.

Auch im Weihnachtsgeschäft hat sich der Onlinehandel längst als eine feste Größe etabliert. Im Rahmen der Erhebung wurde untersucht, in welchem Ausmaß Konsumentinnen und Konsumenten ihre Geschenke online kaufen. 45 % der Steirer möchte heuer (auch) Weihnachtsgeschenke im Internet bestellen. Der Anteil ist damit gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (57 %). Wer Geschenke kauft, bestellt jedoch durchschnittlich drei Geschenke online. Für Geschenke, die online gekauft werden, rechnen die Steirer, die (auch) online kaufen wollen, mit einem Budget von durchschnittlich rund 150 Euro.



Welche Geschenke die Steirer unter den Christbaum legen

Das Ranking der häufigsten Weihnachtspräsente wird heuer von Gutscheinen (41 Prozent) angeführt. Auf Platz zwei liegen in diesem Jahr Spielwaren (30 Prozent), gefolgt von Bekleidung/Textilien (29 Prozent), Kosmetika (28 Prozent), Büchern (21 Prozent) und Bargeld (20 Prozent). Auf den weiteren Plätzen der Top-10-Weihnachtsgeschenke finden sich Genussmittel (14 Prozent), Sportartikel (13 Prozent) sowie Schmuck (13 Prozent).