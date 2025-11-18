Steirisches Pistengütesiegel an elf Skigebiete verliehen

Die Vorbereitungen für die Wintersaison laufen in den Skigebieten auf Hochtouren – und dabei spielt Qualität eine zentrale Rolle. Bestwerte in puncto Sicherheit, Komfort und höchste Qualitätsstandards garantiert das steirische Pistengütesiegel. „Das Siegel steht für sichere und optimal präparierte Pisten, moderne Infrastruktur und umfassende Sicherheitsmaßnahmen. Für den Tourismus der jeweiligen Region ist diese Auszeichnung ein Asset, denn sie stärkt das Vertrauen der Gäste, die bei der Wahl ihres Skigebiets auf Sicherheit und Top-Qualität setzen“, betont Fabrice Girardoni, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO Steiermark. Ins selbe Horn stößt WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, der die Verleihung gemeinsam mit Landeshauptmann Mario Kunsaek und dem Vorsitzenden der Pistengütesiegelkommission, Thomas Weihs, vornahm. „Unsere Skigebiete wecken bei den Gästen nicht nur die Lust auf Wintersport, sie sind auch ein unverzichtbarer wirtschaftlicher Impuls- und Arbeitgeber in der Steiermark“, so Herk.

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek sprach von einem „sichtbaren Zeichen für das Engagement und die Leidenschaft, mit der unsere Skigebiete ihren Gästen beste Bedingungen bieten. Wer das Pistengütesiegel trägt, beweist, dass Sicherheit, Nachhaltigkeit und Service keine Schlagworte, sondern gelebte Realität sind.“ Pistenqualität und Sicherheit spiele für Wintersportler eine immer größere Rolle, so Kommissionsvorsitzender Thomas Weihs: „Durch die Teilnahme kleinerer und mittlerer Skigebiete wurden auch dort hohe Standards und eine tolle Pistenqualität erreicht.“

© Helmut Lunghammer WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Spartenobfrau Sylvia Loibner, Obmann Fabrice Girardoni, Landeshauptmann Mario Kunasek, Baldegunde Illmayer (Schwabenbergarena Turnau), Erwin Rosmann (Schwabenbergarena Turnau) und Vorsitzender Pistengütesiegelkommission Thomas Weihs (v.l.)

Ausgezeichnet: Das sind die elf Preisträger

Planai & Hochwurzen: Wo Skifahren zum Erlebnis wird

Die Skiberge Planai und Hochwurzen gehören zu den bekanntesten Wintersportadressen der Steiermark und sind Teil der legendären 4-Berge-Skischaukel Schladming. Hier erwartet Wintersportler eine beeindruckende Vielfalt an Pisten aller Schwierigkeitsstufen, ergänzt durch Highlights wie das Hopsi-Winterkinderland für die Kleinsten, Funslopes, Funcross-Strecken oder Schnellschuss- und Rennstrecken für Sportliche. Auf der Hochwurzen lockt zudem eine Rodelbahn, die bei Tag und Nacht für Abwechslung sorgt. Mit der neuen 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ und der 10er-Gondelbahn „Senderbahn“ zwischen Hauser Kaibling und Planai verkürzen sich die Verbindungen erheblich und Wartezeiten werden reduziert. Sitzheizung, Panoramablick und moderne Technik garantieren höchsten Komfort. Auch in die Mitarbeiterzufriedenheit wird investiert – mit der neuen "Team Lodge Planai", das 24 moderne Garçonnièren für bietet.

Hauser Kaibling: Am Gipfel der 4-Berge-Skischaukel Schladming

Der Hauser Kaibling ist der ideale Einstieg in die 4-Berge-Skischaukel Schladming und zugleich ihr höchster Punkt mit 2.015 Metern. Mit 123 Pistenkilometern nonstop, über 50 Liftanlagen, modernen Bahnen, gemütlichen Hütten und Spaßpisten für Groß und Klein zählt die Schischaukel zu den Top-Skigebieten Österreichs und bietet alles, was Wintersportherzen höherschlagen lässt. Neu ab diesem Winter ist die „4-Berge Ski Super Connection“. Wintersportler profitieren von zwei hochmodernen Bahnen. Die 10er-Gondel „Senderbahn Hauser Kaibling“ sowie die 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ sorgen für schnelles und komfortables "Skischaukeln" zwischen Hauser Kaibling und Planai. Mit der im Vorjahr errichteten „Kaiblinggrat“-8er-Sesselbahn – der stärksten Sesselbahn der Steiermark – gehören Wartezeiten am Hauser Kaibling der Vergangenheit an. Neben modernsten Anlagen punktet der Hauser Kaibling mit einer Parkplatzgarantie direkt an der Talstation, breiten Pisten, zwei Talabfahrten und Wollis Kids Park, einem 24.000 Quadratmeter großen Anfängergelände an der Talstation mit drei Zauberteppichen - zwei davon sind für alle kostenlos nutzbar - und vielen Spielelementen. Dazu kommen über 100 Jahre Hüttentradition und kulinarischer Genuss in Hütten mit Bedienung. Ein weiteres Highlight ist der neue "Wollis Waldweg" und die XXL-Funslope, eine der längsten in Österreich, die für jede Menge Pistenspaß sorgen. Für die Zukunft setzt der Hauser Kaibling auf ressourcenschonende Investitionen in Beschneiung und Pisteninfrastruktur, um den Wintersport auch in den kommenden Jahren auf höchstem Niveau zu sichern.

Turracher Höhe: Gute Laune serviert vom Pistenbutler

Auf über 1.800 Metern Seehöhe verbindet die Turracher Höhe steirische und kärntnerische Lebensfreude zu einem Skierlebnis der besonderen Art. 43 Kilometer bestens präparierte Pisten – von sanften Hängen bis zu sportlichen Abfahrten – bieten für jedes Können das Richtige. Das Skigebiet ist kompakt, übersichtlich und punktet mit Qualität: sieben Seilbahnen, acht Lifte und zwei Förderbänder sorgen für komfortable Aufstiege, während moderne Beschneiungsanlagen Schneesicherheit garantieren. Neu ist das liebevoll gestaltete Kinderareal „Nockys Schneezeit“, wo die Kleinsten auf spielerische Weise ihre ersten Schwünge üben können. Außerdem wurde das Zentralgebäude aufgestockt – mit 200 Skisafes und 20 Mitarbeiterwohnungen, die für noch mehr Servicequalität sorgen. Legendär ist der Pistenbutler, der auf der Turracher Höhe unterwegs ist und Wintersportler mit Sekt, kleinen Überraschungen und im Frühling sogar mit Eis verwöhnt. Dazu kommt der abwechslungsreiche Fun Mountain mit Funpark, Funcross, Funslope und Kidsslope – ein Paradies für alle, die Action suchen. Auch abseits der Piste wird es nie langweilig: Schneeschuhwanderungen, Langlaufen oder das Butler-Programm machen den Winter hier zum Rundum-Erlebnis. Für die Zukunft setzt die Turracher Höhe konsequent auf den Ausbau der Schneeanlagen und die Modernisierung der Liftinfrastruktur – damit das Skivergnügen weiterhin auf höchstem Niveau bleibt.

Schwabenbergarena Turnau: Wo Urigkeit zum Wintersport dazugehört

Am Fuß des majestätischen Hochschwabs liegt die Schwabenbergarena Turnau – ein kleines, aber feines Skigebiet. Seit über 50 Jahren genießen Wintersportfans hier Pistenspaß ohne Hektik und Gedränge. Das Skigebiet liegt auf 800 bis 1.250 Meter Seehöhe, punktet mit breiten Abfahrten, geringen Wartezeiten und ausreichend Parkplätzen direkt an der Talstation. Zehn abwechslungsreiche Pistenkilometer, vier Schlepplifte und ein herrlicher Blick auf die Hochsteiermark machen Turnau zum Geheimtipp für alle, die den Winter authentisch erleben möchten. Von der homologierten FIS-Europacup-Piste für sportlich Ambitionierte bis zum liebevoll gestalteten Kinderland für kleine Pistenflitzer – das Angebot ist vielfältig und familiär zugleich. Wer nach dem Skitag noch Lust auf mehr hat, genießt beim Abendskilauf die stimmungsvolle Atmosphäre unter Sternenhimmel oder kehrt im „Gamserl“ zu einem gemütlichen Abschluss ein. Ein modernes, umweltfreundliches Beschneiungssystem sorgt für Schneesicherheit von Dezember bis März, und dank des eigenen Skiverleihs steht auch einem spontanen Skitag nichts im Weg.

Kreischberg: Hier wird 50 Jahre Skigeschichte geschrieben

„Die schönsten Pisten weit und breit“ ist am Kreischberg mehr als nur ein Slogan. Seit einem halben Jahrhundert steht das Skigebiet für Pistengenuss, Innovation und Wintersportleidenschaft. Was 1975 mit zwei Sesselliften und einer großen Portion Mut begann, hat sich zu einem der größten und modernsten Skigebiete der Steiermark entwickelt. Heute begeistert der Kreischberg mit herrlich breiten Pisten, hochmoderner Seilbahntechnik und einer perfekt abgestimmten Beschneiungsanlage – ein Ort, an dem Skifahren und Snowboarden einfach Freude machen. Zum 50-Jahr-Jubiläum zeigt sich der Erlebnisberg dynamischer denn je: Mit dem Zukunftsprojekt „Rosenkranz NEU“ entsteht bis zur Wintersaison 2026/27 eine neue 8er-Sesselbahn, die den Komfort für Gäste weiter steigert.

Tauplitz: Ein Wintertraum über der Baumgrenze

Hoch über dem Ennstal liegt eines der traditionsreichsten Skigebiete Österreichs: Bereits seit über 120 Jahren wird hier Wintersportgeschichte geschrieben. Schon 1905 wagten sich die ersten Pioniere an die Befahrung des Lawinensteins, 1935 nahm der erste konzessionierte Schlepplift Österreichs den Betrieb auf, und 1953 folgte der damals längste 1er-Sessellift der Welt. Heute präsentiert sich die Tauplitz als modernes, vielseitiges Skigebiet, das seine Wurzeln nie vergessen hat. Sportliche Skifahrer, Freerider, Familien und Genießer finden hier ideale Bedingungen: breite Pisten, traumhafte Tiefschneevarianten und ein gemütliches, autofreies Almdorf, das zum Durchatmen einlädt. Die Sonnenlage oberhalb der Baumgrenze sorgt für strahlende Skitage und weite Panoramablicke über das steirische Salzkammergut. Dank laufender Investitionen bleibt die Tauplitz auch technisch am Puls der Zeit: Erneuerungen bei der Beschneiungsanlage, neue Drehkreuze bei den Anlagen Tauplitz I+II sowie die Neugestaltung des Hotels Berghof, künftig Hotel Tauplitzalm, sorgen für mehr Komfort und Qualität. In Planung ist das Pistenprojekt „Brunntröge“, welches eine attraktive Erweiterung des Skigebiets darstellen wird.

Hauereck: Skiglück auf gut Steirisch

Klein, fein und familiär präsentiert sich das Hauereck in der Hochsteiermark. Mit rund 5 Pistenkilometern ist das Gebiet kompakt, aber vielseitig: Die „Hauereckabfahrt“ ist breit, übersichtlich und ideal für Familien mit Kleinkindern und Einsteiger:innen. Die „Hahngraben-Abfahrt“ startet familienfreundlich, wird dann aber rasant und ist sogar für Rennen homologiert. Die „Steinwandabfahrt“ ist perfekt für alle, die gerne etwas mehr Tempo aufnehmen. Die heurige Saison startet mit vielen Aktionen, die das Skifahren besonders für Familien leistbar machen. Am Hauereck steht der Nachwuchs im Mittelpunkt: Der Zauberteppich für kleine Pistenzauberer ist gratis, Kinder bis 6 Jahre fahren an der 4er-Bahn kostenlos, und beim FamilientagPlus-Ticket gibt’s nicht nur Ermäßigungen auf die Skipässe, sondern auch auf Speisen. Ab 7. Jänner profitieren Senior:innen an Werktagen von Ermäßigungen, und beim großen Familienskitag am 14. Dezember 2026 heißt es sogar: Kinder bis 15 Jahre fahren frei!

Reiteralm: Sportlicher Skigenuss und familienfreundliche Pisten

Die Reiteralm am westlichen Einstieg der 4-Berge-Skischaukel Schladming verbindet sportliche Höchstleistungen mit familienfreundlichem Skigenuss. Auf 32 perfekt präparierten Pistenkilometern und mit 13 modernen Liftanlagen finden sowohl Weltcupteams als auch Genussfahrer ideale Bedingungen auf den überbreiten Abfahrten. Als einziges Skigebiet im gesamten europäischen Alpenraum wurde die Reiteralm bereits zum sechsten Mal mit dem Internationalen Pistengütesiegel in Gold ausgezeichnet. Ein besonderes Angebot sorgt für noch mehr Skivergnügen: Als einziges Skigebiet der Steiermark ermöglicht die Reiteralm während der gesamten Saison jeden Samstag und Sonntag bereits ab 07:45 Uhr den Early Bird-Start in den Skitag. Sowohl auf der Reiteralm als auch auf der Fageralm wurde umfassend investiert: Modernisierte Lift- und Pisteninfrastruktur sowie der Ausbau der Beschneiung sorgen für mehr Komfort und höchste Schneesicherheit. Die Reiteralm schärft damit weiter ihr Profil als sportliches Aushängeschild der Region mit beeindruckenden Ausblicken auf das Dachsteinmassiv. Der zweite Skiberg Fageralm positioniert sich künftig noch stärker als Kinder- und Familienskigebiet. Ein besonderes Highlight ist der Bau der neuen 8er-Gondelbahn „Fageralmbahn“, realisiert als längstes Upcycling-Projekt seiner Art.

Mariazeller Bürgeralpe: Express auf den Berg

Über der Wallfahrtsstadt Mariazell erhebt sich die Bürgeralpe auf 1.267 Metern Seehöhe und verbindet Tradition mit echten Ski-Erlebnis. Mit rund 11,5 km bestens präparierter Pisten – von sanften Übungshängen bis zu anspruchsvolleren Abfahrten – und fünf modernen Liften ist sie der familiäre Einstieg ins schneereiche Wintervergnügen. Der zeitgemäße „Bürgeralpe-Express“ bringt Gäste komfortabel von der Talstation im Zentrum Mariazells hinauf ins Skigebiet. Zum 25. Jubiläum des Mariazeller Advents erstrahlt das Gebiet vom 20. November 2025 bis zum 6. Jänner 2026 im „Lichterzauber Bürgeralpe“ – eine spektakuläre Licht- und Klanginstallation, die das Holzknechtland und den Bergsee in eine magische Winterwelt verwandelt. Was die Bürgeralpe auszeichnet, sind familiäre die Atmosphäre und auch Angebote wie „Ski for Free“ bei Übernachtung und eine Rodelbahn mit 2,5 Kilometern Länge, die vom Gipfel durch die Nacht ins Tal führt.

Grebenzen: Komfort & Natur unter einen Hut gebracht

Im Herzen des Naturparks Zirbitzkogel-Grebenzen liegt ein Skigebiet, das mit seiner familiären Atmosphäre und seiner herrlichen Bergkulisse punktet. 27 bestens präparierte Pistenkilometer bieten Abwechslung für Einsteiger, Familien und Genussfahrer gleichermaßen. Von sanften Hängen bis zu sportlicheren Abfahrten ist alles dabei – stets mit dem beeindruckenden Panorama der Seetaler Alpen, Niederen Tauern, des Dachstein- und Karawankengebirges im Blick.Seit der Errichtung der modernen 10er-Gondelbahn gelangen Wintersportler komfortabel und aussichtsreich bis auf 1.654 Meter Seehöhe. Ganz neu ist die Piste Maria Schönanger, die mit ihren rund 2,5 Kilometern Länge zusätzlichen Fahrspaß garantiert. Für Schneesicherheit sorgt eine laufend modernisierte Beschneiungsanlage, die den Betrieb von 29. November 2025 bis 15. März 2026 täglich von 9 bis 16 Uhr ermöglicht. Besonders familienfreundlich zeigt sich die Grebenzen auch bei den Tarifen: Kinder bis 5 Jahre fahren gratis, und die Jugendtarife gelten bis 28 Jahre – ein starkes Zeichen für junge Wintersportfans. Ein Skitag an der Grebenzen bedeutet: entspanntes Schifahren inmitten unberührter Natur, faire Preise, gelebte Herzlichkeit – und das Gefühl, angekommen zu sein.

Mönichwald: Skispaß auf der Sonnenseite des Lebens

Ob Anfänger oder entspanntes Wintersportkind, am Hochwechsel oberhalb von Mönichwald erwartet Wintersportfans ein unkomplizierter Skitag mit Herz. Das kleine, aber feine Skigebiet auf 1.000 bis 1.300 m Seehöhe wartet mit rund 5 Pistenkilometern, drei Schleppliften, einem Übungslift und Zauberteppich auf – genau richtig für Familien und Einsteiger, die keine langen Warteschlangen und keine Hektik möchten. Die Pisten sind voll beschneibar, was auch in schneearmeren Wintern verlässliches Wintervergnügen sichert. Abendskilauf unter Flutlicht ist am Freitag (und in Ferienzeiten) möglich – eine besondere Stimmung auf der Sonnenseite des Berges! Für Kinder gibt es Kinderschule, Skiverleih, eine eigene Kinderlandschaft und lebensfrohe Betreuung – da wird der erste Schwung im Schnee zum Erlebnis. Für die Großen bleibt genügend Raum zum Carven, Ausprobieren oder zum gemütlichen Einkehrschwung in der urigen Après-Ski-Hütte „Ochsenloch“. Wer einen ruhigen Wintertag in familiärer Atmosphäre sucht, ohne überfüllte Pisten und mit fairen Bedingungen, der findet am Hochwechsellifte-Skigebiet in Mönichwald genau das Richtige.



Strenge Kriterien bei der Vergabe des Siegels

Das steirische Pistengütesiegel ist eine Auszeichnung für Skigebiete in der Steiermark, die hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen. Es wurde 1998 ins Leben gerufen und weist aktuell 30 Skigebiete aus. Das Siegel wird von einer Expertenkommission der WKO Steiermark vergeben – der Fokus liegt dabei auf Sicherheit, Pistenpflege und moderner Infrastruktur.

Damit ein Skigebiet das Gütesiegel erhält, muss es sich einer strengen Überprüfung unterziehen. Dazu gehören regelmäßige Pistenwartung, Sicherheitsmaßnahmen wie Pistenrettung und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie eine moderne Beschneiungstechnik. Auch die Markierung und Beschilderung der Pisten wird genau kontrolliert. Ein zentrales Ziel ist es, besonders auch kleinere Skigebiete zu fördern, damit diese weiterhin Kindern und Anfängern sichere Bedingungen bieten können.