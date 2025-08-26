Stellungnahme – PV-Freiflächenanlage „Deponie Emberg“ und „Deponie Sandhalde – Donawitz“
26.8.2025
Empfänger
Amt der Stmk. Landesregierung
A13 Umwelt und Raumordnung
Referat Bau- und Raumordnung
Stempfergasse 7
8010 Graz
Absender
WKO Steiermark
Präsidium
Körblergasse 111–113
8010 Graz
Datum
Graz, am 26.8.2025
Inhalt
Stellungnahme - PV-Freiflächenanlage „Deponie Emberg“ und „Deponie Sandhalde – Donawitz“
GZ: ABT13-200993/2024-4 und ABT13-249220/2024-4
Sehr geehrte Damen und Herren,
die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung der gegenständlichen Verordnungsentwürfe mit der in der Stadtgemeinde Kapfenberg eine Fläche als Sonderstandtort für eine PV-Freiflächenanlage („Deponie Emberg“) und in der Stadtgemeinde Leoben eine Fläche als Sonderstandort für eine Freiflächenanlage („Deponie Sandhalde – Donawitz“) festgelegt werden sollen und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Seitens der WKO Steiermark werden die vorliegenden Ausweisungen als Sonderstandorte für PV-Freiflächenanlagen positiv bewertet. Im Vergleich zu anderen Freiflächen liegt hier der Vorteil in der Verwendung von betriebseigenen und bereits verwendeten Flächen sowie der unmittelbaren Nutzung der Energie durch die jeweiligen Industrieunternehmen (Direkteinspeisung).
Freundliche Grüße
Ing. Josef Herk, Präsident
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor
