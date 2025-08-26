Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung

A13 Umwelt und Raumordnung

Referat Bau- und Raumordnung

Stempfergasse 7

8010 Graz







Absender

WKO Steiermark

Präsidium

Körblergasse 111–113

8010 Graz





Datum

Graz, am 26.8.2025

Inhalt





Stellungnahme - PV-Freiflächenanlage „Deponie Emberg“ und „Deponie Sandhalde – Donawitz“

GZ: ABT13-200993/2024-4 und ABT13-249220/2024-4

Sehr geehrte Damen und Herren,

die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung der gegenständlichen Verordnungsentwürfe mit der in der Stadtgemeinde Kapfenberg eine Fläche als Sonderstandtort für eine PV-Freiflächenanlage („Deponie Emberg“) und in der Stadtgemeinde Leoben eine Fläche als Sonderstandort für eine Freiflächenanlage („Deponie Sandhalde – Donawitz“) festgelegt werden sollen und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Seitens der WKO Steiermark werden die vorliegenden Ausweisungen als Sonderstandorte für PV-Freiflächenanlagen positiv bewertet. Im Vergleich zu anderen Freiflächen liegt hier der Vorteil in der Verwendung von betriebseigenen und bereits verwendeten Flächen sowie der unmittelbaren Nutzung der Energie durch die jeweiligen Industrieunternehmen (Direkteinspeisung).





Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor

Die unterfertigte Stellungnahme finden Sie zum Download rechts in der Downloadbox. (Achtung: Das Download-Dokument ist nicht barrierefrei.)