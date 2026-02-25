Vier Millionen Euro für touristische Exzellenz in Bad Gleichenberg

Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg werden umfassend modernisiert und strategisch neu ausgerichtet. Rund vier Millionen Euro werden in Infrastruktur, Internatsbereiche und innovative Lehr- und Lernräume investiert. Ziel ist es, den traditionsreichen Standort nachhaltig zu stärken und als „Center of Excellence“ für Tourismus, Hotellerie und Gastronomie weiterzuentwickeln. Das Land Steiermark beteiligt sich mit 1,5 Millionen Euro, weitere 700.000 Euro stammen aus Bundesmitteln. Die Wirtschaftskammer Steiermark als Träger der Schulen leistet den verbleibenden Finanzierungsanteil.

Investition in Qualität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Mit der Modernisierung werden klassische Klassenzimmer zu modernen Lehr-, Lern- und Erlebniszonen weiterentwickelt. Eigenständiges Arbeiten, Teamorientierung und Leistungsbereitschaft stehen im Zentrum des neuen pädagogischen Konzepts. Gleichzeitig wird die enge Vernetzung mit Unternehmen weiter intensiviert. „Bad Gleichenberg ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild der steirischen Tourismusausbildung. Mit dieser Modernisierung schaffen wir die infrastrukturellen und inhaltlichen Voraussetzungen, um auch künftig im internationalen Wettbewerb ganz vorne mitzuspielen“, betonen Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark und Tourismus-Spartenobmann Johann Spreitzhofer. „Als Träger der Schulen übernehmen wir Verantwortung für die nächste Generation von Führungskräften im Tourismus – praxisnah, innovativ und klar am Bedarf der Betriebe orientiert.“ Der Unterricht wird künftig noch stärker international ausgerichtet und überwiegend in englischer Arbeitssprache geführt. Durch die gezielte Präsenz bei nationalen und internationalen Spitzenevents werden die Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf Managementaufgaben vorbereitet.

Neue Ausbildungsprogramme ab 2026/27

Mit dem Schuljahr 2026/2027 starten zwei neue zukunftsweisende Programme:

Startup, Innovation Management & Event Design

Smart Digital Solutions & AI Management

Damit reagieren die Tourismusschulen konsequent auf die strukturellen Veränderungen der Branche. „Tourismus ist heute mehr denn je ein Innovations- und Managementgeschäft. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und unternehmerisches Denken sind keine Zusatzqualifikationen mehr, sondern Kernkompetenzen“, erklärt Christian Schweinzer, Kurator der Tourismusschulen. „Mit den neuen Programmen setzen wir ein klares Signal für Qualität, Zukunftsorientierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit.“

Fachliche Exzellenz trifft Persönlichkeitsbildung

Die Steiermark zählt zu den führenden Tourismusregionen Österreichs. Neben technologischer Kompetenz gewinnen jedoch soziale Fähigkeiten zunehmend an Bedeutung. „Erfolg im Tourismus entsteht im Zusammenspiel aus Professionalität und Persönlichkeit“, unterstreicht Direktor Alfred Tieber. „Gutes Benehmen, Wertschätzung, Respekt und die Fähigkeit, als Botschafterin oder Botschafter der eigenen Region aufzutreten, sind zentrale Erfolgsfaktoren. Unsere Modernisierung verbindet Spitzenmanagement-Ausbildung mit konsequenter Persönlichkeitsentwicklung.“

Breite Partnerschaft für einen starken Standort

Die Modernisierung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg ist ein gemeinsames Zukunftsprojekt mit breiter Beteiligung. Landeshauptmann Mario Kunasek: „Die Steiermark ist nach wie vor das beliebteste Urlaubsbundesland der Österreicher. Neben seiner beeindruckenden Natur überzeugt das Grüne Herz Österreichs mit hoher Qualität, ausgezeichneter Kulinarik und gelebter Gastfreundschaft. Entscheidend dafür sind bestens ausgebildete Mitarbeiter, die Fachwissen und Leidenschaft in den steirischen Betrieben vereinen. Dieses Fundament wird unter anderem an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg gelegt, die steirische Fachkräfte und international gefragte Spitzenmanager hervorbringen. Auf diese Aushängeschilder kann die Steiermark zu Recht stolz sein. Für die Steiermärkische Landesregierung war es ein logischer Schritt, die Modernisierung der Schulen mit 1,5 Millionen Euro zu unterstützen. Ziel ist es, den steirischen Wirtschafts- und Tourismusstandort nachhaltig zu stärken. Ich danke allen Partnern – dem Bund, der Wirtschaftskammer Steiermark sowie den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie und dem Steirischen Hotelfachschulverein – für die enge Zusammenarbeit. Beim gesamten Team der Tourismusschulen Bad Gleichenberg bedanke ich mich für die engagierte Ausbildungsarbeit.“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. Mit diesem Investitionspaket wird der Standort Bad Gleichenberg nachhaltig gestärkt und als führendes Ausbildungs- und Innovationszentrum für Tourismus in Österreich positioniert. Eine Entwicklung, auf die auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner stolz ist: „Die Tourismusschule Bad Gleichenberg ist ein Aushängeschild der steirischen Bildungslandschaft und ein wesentlicher Motor für die touristische Qualität unseres Landes. Wir investieren hier nicht nur in moderne Infrastruktur, sondern vor allem in die Zukunft junger Menschen und in die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismuslandes Steiermark. Mein besonderer Dank gilt den Kooperationspartnern auf Bundes-, Landes- und Wirtschaftsebene sowie den engagierten Pädagoginnen und Pädagogen am Standort, die mit großer Professionalität und Einsatzbereitschaft die Fachkräfte von morgen ausbilden.“