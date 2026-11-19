Mit dem neuen Jahr kommt auch eine Fülle rechtlicher Neuerungen auf die Unternehmer zu: Eine wichtige Änderung aus steuerrechtlicher Sicht betrifft den Gewinnfreibetrag – ab der Veranlagung 2027 können nämlich Wertpapiere nicht mehr zur Deckung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags verwendet werden. Was das konkret bedeutet, haben wir bei Petra Kühberger-Leeb, der Leiterin des WKO Rechtsservice, nachgefragt.

„Grundsätzlich kann der Gewinnfreibetrag von allen natürlichen Personen mit betrieblichen Einkünften in Anspruch genommen werden“, erklärt die Expertin diese Form der steuerlichen Begünstigung für Gewerbetreibende. „Unabhängig von der Gewinnermittlungsart kann der Grundfreibetrag in der Höhe von 15 Prozent bis zu 33.000 Euro Gewinn und darüber hinaus der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag in der Höhe von 13 Prozent geltend gemacht werden“, erläutert sie. Der Grundfreibetrag stehe Steuerpflichtigen automatisch zu.

Bisher konnte der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag auf zwei Arten geltend gemacht werden: zum einen durch die Anschaffung bzw. Herstellung von begünstigten körperlichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bzw. Widmung von vier Jahren, zum anderen durch den Kauf begünstigter Wertpapiere.

„Die zweite Option – also die begünstigte Investition in Wertpapiere – wird ab 2027 ersatzlos gestrichen, sodass bis Ende 2029 nur mehr angeschaffte bzw. hergestellte begünstigte körperliche Wirtschaftsgüter für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag herangezogen werden können“, so Kühberger-Leeb. Somit kommen frühestens für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2029 beginnen, wieder alle begünstigten Wertpapiere in Betracht. „Weiterhin begünstigt bleiben aber zum Beispiel Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKW, Hardware sowie Gebäude- und Mieterinvestitionen“, sagt die Steuerexpertin.

Wichtig zu beachten: Obwohl Wertpapiere in den kommenden drei Jahren nicht mehr für den Gewinnfreibetrag genutzt werden können, bleibt die steuerliche Wirkung für bereits gewidmete Wertpapiere aufrecht. Auch die Behaltefrist von vier Jahren ist weiterhin zu berücksichtigen. „Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag ist nur dann nachträglich zu versteuern, wenn die Wirtschaftsgüter vor Ablauf der Behaltefrist von vier Jahren aus dem Betriebsvermögen ausscheiden oder ins Ausland verbracht werden“, weiß die Juristin.

Die sogenannte „Wertpapierersatzbeschaffung“ für bereits vor 2027 gewidmete Wertpapiere ist auch weiterhin möglich. „Das bedeutet, dass bei Wertpapieren, die vorzeitig getilgt werden, binnen zwei Monaten anstelle von begünstigten körperlichen Wirtschaftsgütern auch begünstigte Wertpapiere angeschafft werden können. Diese setzen den Fristenlauf unverändert fort“, sagt Kühberger-Leeb. Die Ersatzbeschaffung diene lediglich der Vermeidung einer Nachversteuerung für Wertpapiere, die vor dem 1. Jänner 2027 gewidmet worden seien. „Besonders betroffen von der Neuerung sind übrigens Branchen mit geringen Sachinvestitionen – darunter Dienstleistungsbetriebe und Freiberufler –, die zur Ausschöpfung des Gewinnfreibetrages größtenteils in Wertpapiere investiert haben“, weiß die Expertin.

Was sie Unternehmen nun rät? „Wenn der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag für 2026 noch durch begünstigte Wertpapiere ausgeschöpft werden soll, müssen die Wertpapiere spätestens am 31. Dezember 2026 auf dem entsprechenden Depot verbucht sein“, schließt sie.

Hinweis 23 Prozent beträgt der allgemeine Körperschaftssteuersatz für GmbHs und andere Körperschaften im Jahr 2027. Ab 2028 gilt dann ein neuer, progressiver Tarif, nämlich 24 Prozent für den Einkommensteil, der eine Million Euro übersteigt. 23 Prozent beträgt der allgemeine Körperschaftssteuersatz für GmbHs und andere Körperschaften im Jahr 2027. Ab 2028 gilt dann ein neuer, progressiver Tarif, nämlich 24 Prozent für den Einkommensteil, der eine Million Euro übersteigt.



