WKO Forschungsstipendien

Die WKO Steiermark vergibt seit dem Studienjahr 2013/2014 jährlich Forschungsstipendien für Diplom-/Masterarbeiten, die Fragestellung mit besonderer Relevanz für die steirische Wirtschaft (z.B. in den Bereichen Metall, Bau, Installationen, Gesundheit, Energie oder Volkswirtschaft) behandeln. Das Besondere: Es werden nicht nur bestehende wissenschaftliche Arbeiten prämiert, sondern es wird auch die Entstehung von wirtschaftsnahen Diplom-/Masterarbeiten gefördert. Teilnahmeberechtigt sind Studierende der Universität Graz, Technischen Universität Graz, Medizinischen Universität Graz, Kunstuniversität Graz, Montanuniversität Leoben, FH Joanneum, FH Campus 02, PH Steiermark und PPH Augustinum. Die Stipendien-Vergabe erfolgt durch eine 12-köpfige Fachjury bestehend aus neun VertreterInnen der steirischen Hochschulen und drei VertreterInnen der steirischen Wirtschaft.

Stipendienhöhe

Jede/r Stipendiat/in erhält insgesamt € 2.500. Dem jeweils involvierten Institut kommt für seinen Betreuungsaufwand ein einmaliger Unterstützungsbeitrag von € 500 zugute.

Bewerbung

Die Bewerbungsfrist für das Studienjahr 2025/2026 endet am 24. Oktober 2025.

Die Bewerbung, inkl. eines aussagekräftigen Exposés, ist an Ihrer Hochschule einzureichen. Nähere Informationen erhalten Sie direkt an Ihrer Hochschule unter