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AI-Schriftzug aus hellblauen Lichtpunkten, die sich um Schriftzug zu Kreis formen
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KI etabliert sich zunehmend in Österreichs Unternehmen

In mehr als der Hälfte aller heimischen Betriebe ist Künstliche Intelligenz bereits im Einsatz.

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Aktualisiert am 16.06.2026

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Österreichs Unternehmen weiter an Bedeutung. Eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts zeigt, wie heimische Betriebe KI nutzen, welche Potenziale sie sehen und welche Herausforderungen einer noch breiteren Anwendung entgegenstehen.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

  • Bereits mehr als die Hälfte aller österreichischen Unternehmen (53%nutzt KI oder testet sie. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg um 19 Prozentpunkte (2024: 34%)
  • 57% der Unternehmen stehen der Technologie positiv gegenüber (2024: 48%). Gleichzeitig erwarten 64% eine weiter steigende Bedeutung von KI in den kommenden Jahren.
  • Bereits 62% der befragten Unternehmen berichten von Erfolgen durch den Einsatz von KI.
  • Betriebe verbinden den Einsatz von KI vor allem mit Kosteneinsparungen (46%)vereinfachten Abläufen (42%) und höherer Produktivität (36%).
  • KI wird vor den allem in den Bereichen Backoffice und Administration (41%)Marketing und Kundenbindung (40%)Kundenservice (27%) sowie Rechnungswesen (25%) eingesetzt.
  • Als größte Hürden bei der Einführung von KI werden rechtliche Unsicherheiten (39%), Fragen zur Vertraulichkeit von Unternehmensdaten (37%), Vorbehalte bei Mitarbeitenden (27%) sowie fehlende Kompetenzen (26%) genannt.
  • Bei der verwendeten KI-Tools dominiert ChatGPT deutlich: 80% der KI-Anwender setzen das Tool ein. Dahinter folgen Google Gemini (35%) und Microsoft Copilot (29%).
  • In produzierenden Betrieben mit mindestens 75 Beschäftigten haben bereits 43% Roboter im Einsatz, weitere 19% planen deren Einführung in den nächsten zwei bis drei Jahren.
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