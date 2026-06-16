KI etabliert sich zunehmend in Österreichs Unternehmen
In mehr als der Hälfte aller heimischen Betriebe ist Künstliche Intelligenz bereits im Einsatz.
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Aktualisiert am 16.06.2026
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Österreichs Unternehmen weiter an Bedeutung. Eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts zeigt, wie heimische Betriebe KI nutzen, welche Potenziale sie sehen und welche Herausforderungen einer noch breiteren Anwendung entgegenstehen.
Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:
- Bereits mehr als die Hälfte aller österreichischen Unternehmen (53%) nutzt KI oder testet sie. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg um 19 Prozentpunkte (2024: 34%)
- 57% der Unternehmen stehen der Technologie positiv gegenüber (2024: 48%). Gleichzeitig erwarten 64% eine weiter steigende Bedeutung von KI in den kommenden Jahren.
- Bereits 62% der befragten Unternehmen berichten von Erfolgen durch den Einsatz von KI.
- Betriebe verbinden den Einsatz von KI vor allem mit Kosteneinsparungen (46%), vereinfachten Abläufen (42%) und höherer Produktivität (36%).
- KI wird vor den allem in den Bereichen Backoffice und Administration (41%), Marketing und Kundenbindung (40%), Kundenservice (27%) sowie Rechnungswesen (25%) eingesetzt.
- Als größte Hürden bei der Einführung von KI werden rechtliche Unsicherheiten (39%), Fragen zur Vertraulichkeit von Unternehmensdaten (37%), Vorbehalte bei Mitarbeitenden (27%) sowie fehlende Kompetenzen (26%) genannt.
- Bei der verwendeten KI-Tools dominiert ChatGPT deutlich: 80% der KI-Anwender setzen das Tool ein. Dahinter folgen Google Gemini (35%) und Microsoft Copilot (29%).
- In produzierenden Betrieben mit mindestens 75 Beschäftigten haben bereits 43% Roboter im Einsatz, weitere 19% planen deren Einführung in den nächsten zwei bis drei Jahren.