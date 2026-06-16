KI etabliert sich zunehmend in Österreichs Unternehmen

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Österreichs Unternehmen weiter an Bedeutung. Eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts zeigt, wie heimische Betriebe KI nutzen, welche Potenziale sie sehen und welche Herausforderungen einer noch breiteren Anwendung entgegenstehen.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: