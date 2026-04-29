Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Q4: Aufschwung lässt noch auf sich warten

Die konjunkturelle Lage im Gewerbe und Handwerk bleibt angespannt. Auch 2025 konnte keine Trendwende erreicht werden – trotz leichtem Wachstum der Gesamtwirtschaft. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: