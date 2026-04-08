So viel kostet Bürokratie Österreichs Wirtschaft

Regeln und klare Vorgaben sind eine Grundlage für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort. Doch wenn administrative Anforderungen überhandnehmen, werden sie schnell zur Belastung.

Genau das zeigt eine aktuelle Hochrechnung der KMU Forschung Austria: In der gewerblichen Wirtschaft Österreichs fallen jährlich rund 320 Mio. Arbeitsstunden für bürokratische Aufgaben an.

Das entspricht fast 200.000 Vollzeitstellen, die nicht für produktive Wertschöpfung zur Verfügung stehen. Die Kosten summieren sich auf 21,1 Mrd. Euro pro Jahr – oder 669 Euro pro Sekunde.

Bürokratieabbau ist Top-Priorität für Betriebe

Bürokratie zählt für die Unternehmen zu den größten Herausforderungen. Laut einer Umfrage des Market-Instituts (November 2025) geben 86% der Betriebe an, durch Bürokratie belastet zu sein – 24% „sehr stark“, 31% „stark“ und 31% „mittel“. Nur 3% sehen sich kaum betroffen.

Besonders deutlich zeigt sich die Belastung bei kleinen Betrieben: Ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU) wendet im Schnitt rund 250 Arbeitsstunden pro Jahr für bürokratische Aufgaben auf – das entspricht mehr als sechs Wochen Arbeitszeit ohne produktive Wertschöpfung. Vor dem Hintergrund, dass 99,7% der Unternehmen in Österreich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind, wird die Dimension für den gesamten Standort sichtbar.

Als größte Kostenfaktoren in Sachen Bürokratiebelastung werden von den Betrieben überbordende, extrem komplizierte Regelungen in den Bereichen „Buchhaltung und Jahresabschluss“ (33%), „Steuern und Abgaben“ (12%) und „Lohnverrechnung/Sozialversicherung“ (11%) genannt (letztverfügbare Zahlen lt. Umfrage von KMU Forschung Austria, 2024). Damit entfällt mehr als die Hälfte der gesamten Bürokratiekosten auf diesen Bereich, während Themen wie Cybersecurity, IT und Datenschutz zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen haben.

Bürokratie schadet der Wettbewerbsfähigkeit

Vor diesem Hintergrund überrascht auch der Blick auf den europäischen Vergleich nicht: In der „Executive Opinion Survey“ des World Economic Forum erreicht Österreich beim regulatorischen Umfeld lediglich 3,1 Punkte auf einer Skala von 1 („übermäßig komplex“) bis 7 („extrem einfach“), während der EU-Schnitt bei 3,9 liegt. Länder wie Finnland zeigen, dass deutlich effizientere Rahmenbedingungen möglich sind. Die überdurchschnittliche Bürokratiebelastung wird damit zunehmend zum strukturellen Standortnachteil.

© DMC / WKÖ

Fazit: Bürokratieabbau ist das Gebot der Stunde

Klar ist: Nicht jede bürokratische Regel lässt sich sofort abschaffen. Aber das Einsparungspotenzial ist erheblich und sollte daher gehoben werden. Bereits 5 bis 10% weniger Bürokratie würden die Betriebe um Milliarden entlasten. Das bedeutet mehr Spielraum für Investitionen, Innovation und Beschäftigung. Es geht daher nicht um bloße Abschaffung, sondern um effizientere, digitale und praxistaugliche Lösungen. Jetzt braucht es konsequente weitere Schritte, damit Unternehmen wieder mehr Zeit für das Wesentliche haben und der Standort Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärkt.

Auf wko.at/buerokratie-kostet machen wir konkrete Beispiele sichtbar – von mehrfachen Datenmeldungen über komplexe Verfahren bis hin zu aufwendigen Nachweispflichten. Ergänzend dazu zeigt ein Bürokratie-Kostenzähler die laufende Belastung. Betriebe können eigene Erfahrungen direkt einmelden und so zur weiteren Entbürokratisierung beitragen.