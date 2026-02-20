WKÖ-Trefelik: KV-Einigung für Handelsarbeiter:innen erzielt, vida hat WKÖ-Angebot letztlich akzeptiert
KV-Löhne steigen – analog zu den Handelsangestellten – um 2,55 Prozent
Aktualisiert am 20.02.2026
Nach ungewöhnlich langen Verhandlungen zum Kollektivvertrag der Handelsarbeiter:innen wurde nun eine Einigung erzielt: „Die Gewerkschaft vida hat uns nach einem Präsidiumsbeschluss und nach einer Mitgliederbefragung informiert, dass sie unser Angebot annimmt“, berichtet Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Chefverhandler auf Arbeitgeberseite.
Konkret beträgt die KV-Erhöhung im Jahr 2026 für die Handelsmitarbeiter:innen 2,55 Prozent – so wie von der WKÖ von Beginn der KV-Verhandlungen weg angeboten. Der Erhöhung ist damit die gleiche wie jene für die Handelsangestellten.
Weitere Informationen zum KV-Abschluss
- Information zum KV-Abschluss für Arbeiter:innen im Handel 2026
- Kollektivvertrag für Handelsarbeiter:innen per 1.1.2026
- Lohntafel Arbeiter:innen im Handel
- Erhöhungsbeträge Lohntafeln 2025 zu Lohntafeln 2026
(PWK064/DFS)