"Gebäude warten darauf, wachgeküsst zu werden"
Mit der Aktion "Wir beleben das Land" ziehen Land , WKO und Raiffeisen an einem Strang, um die Sanierung und Revitalisierung alter Bausubstanz voranzutreiben.
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Alter Bausubstanz neues Leben einhauchen: Das ist das erklärte Ziel der gemeinsamen Initiative von Land Steiermark, WKO Steiermark und Raiffeisen Steiermark unter dem Motto "Wir beleben das Land". Zahlreiche Innungen aus dem Bau- und baunahen Bereich sind bei der Aktion mit an Bord. Denn vor dem Hintergrund steigender Grundstückspreise, knapper Flächen und dem Wunsch nach nachhaltiger Entwicklung rücken bestehende Gebäude, historische Bausubstanz, traditionelle Handwerkskunst und Ortskerne wieder verstärkt in den Fokus. "Ortskerne wiederzubeleben, heißt sie als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum wieder attraktiv zu machen", so die Verantwortlichen unisono. Statt weiter zu versiegeln, fällt die Entscheidung immer öfter Richtung Sanierung, Revitalisierung, Nachverdichtung und Wohnraumerweiterung. Und da kommen die regionalen Unternehmen ins Spiel, die mit traditioneller Handwerkskunst und ihrer Expertise die alte Bausubstanz wieder zeitgemäß "aufmöbeln".
Wie sich das in der Praxis gestaltet, zeigen zahlreiche Beispiele gelungener Revitalisierung im ganzen Land. In einem 140 Seiten starken Heft zum Thema werden aktuelle Projekte präsentiert, die in der Steiermark realisiert wurden – von Passail bis nach Oberwölz, von Wenigzell bis nach Stainz. Zudem wurde auch der neue Vergabeleitfaden präsentiert, schafft doch das neue Bundesvergabegesetz Anreize für regionale Aufträge. Nicht zuletzt wurde auch der neue digitale Förderrechner vorgestellt, der niederschwellig einen raschen Überblick über diverse Förderungsmöglichkeiten geben soll.