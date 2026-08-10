Teil 5/2: Von der Fahrradschmiede bis zur Allrad-Manufaktur

Als der Schlossergeselle Johann Puch (1864 – 1914) im Jahre 1889 in Graz mit der Reparatur von Fahrrädern begann, konnte niemand ahnen, welche Bedeutung sein kurzes Leben und Wirken für die industrielle Entwicklung der Region haben würde. „Puch war sowohl Tüftler und Erfinder, aber auch ein Marketingmann, begann mit der Fahrradproduktion, motorisierte diese, und bereits im Jahre 1900 wurde das erste Puch-Auto als Einzelerzeugnis gefertigt“, umreißt Erich Mayer, Autor einer Chronografie über die Puch-Werke, die rasante Geschichte des in Sakuschak in der damaligen Untersteiermark geborenen Unternehmers, der die gesamte Wirtschaftsentwicklung des Landes, vor allem aber die der Mobilitätsindustrie wesentlich geprägt hat.

So rollten schon ab dem Jahre 1906 in einer Kleinserienproduktion die unterschiedlichsten Automobiltypen aus dem Werk in der Puchstraße. „Aber schlussendlich musste die erste Periode des Automobilbaus durch die wirtschaftlich schwierigen Verhältnisse nach dem ersten Weltkrieg im Jahre 1923 eingestellt werden“, so Mayer.

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Die Krise traf auch das junge Unternehmen mit voller Wucht. Mit der Herstellung von Fahrrädern, aber besonders durch die Entwicklung und Produktion neuer Motorräder – vom Puch Leichtmotorrad bis zur Puch-800-Beiwagenmaschine – entging das Werk aber einer Schließung in der Zwischenkriegszeit und konnte so die schwierige Zeit meistern. Einfacher wurde es aber nicht.

© Mayer/PUCH - Werk im Wandel der Zeit Legendäres Puch Maxi mit gewichtigem Testfahrer

In den Jahren 1941/42, eingespannt in die Rüstungsindustrie des Dritten Reichs, entstand in Thondorf das Werk II mit dem Ziel, Komponenten für Flugmotoren zu erzeugen. Als „Kind des Krieges“ erlebte das Werk die Schrecken des Bombenkrieges: „Rüstungsverlagerungen und das Thema Zwangsarbeit werfen dabei einen Schatten auf die Firmengeschichte“, erinnert Mayer.

Puch 500 & Haflinger

Trotz widriger Rahmenbedingungen entstand aus den Trümmern ab 1945 aber durch Innovation und Fleiß der Belegschaft ein neues, starkes Unternehmen, konzentriert auf Fahrrad- und Moped-/Motorradproduktion. An die Tradition der Automobilproduktion der ersten Phase knüpfte man ab dem Jahre 1957 an, als die ersten Puch 500 aus den Werkshallen rollten. Ein weiteres innovatives Produkt erregte 1958 international Aufsehen: der Puch Haflinger. Das Fahrzeug legte den Grundstein für die Kompetenz von Graz als Allradschmiede, dem weitere Produkte wie der Puch Pinzgauer (ab 1971), aber auch in Entwicklungskooperation mit Daimler Benz der Puch G beziehungsweise die spätere „Mercedes G Klasse“ ab 1979 folgten. Mehr als 500.000 Stück dieser Ikone der Geländefahrzeuge wurden seither in Graz gebaut. Der Produktionsauftrag läuft noch bis zumindest 2029.

© Mayer/PUCH - Werk im Wandel der Zeit Queen Elizabeth als "Haflinger"-Co-Pilotin im Jahr 1969

Während die Autoproduktion mit Vollgas anlief, gab es bei der Zweiradproduktion eine Vollbremsung. Sie war wirtschaftlich nicht mehr tragbar und wurde 1987 geschlossen. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Allradtechnik, fertigte Allradgetriebe, Allradaggregate sowie „verallradisierte“ herkömmliche Automobile, so Mayer.

Chrysler & Magna

In weiterer Folge passierte eine Blaupause aktueller Zolldebatten – nur mit umgekehrten Vorzeichen: Zur Vermeidung von Zöllen suchte der US-amerikanische Chrysler-Konzern einen Fertigungsstandort in Europa. Obwohl Österreich damals noch nicht Mitglied der EU war, wurde man in Graz fündig. „Dank einer weitblickenden steirischen Wirtschaftspolitik entwickelte sich das alte Puch-Werk ab 1991 zu einem prosperierenden Entwicklungs- und Produktionsstandort“, erinnert sich Mayer. Weitere Entwicklungs- und Produktionsaufträgen brachten dem Standort zusätzliches Wachstum, und mit einer Tagesproduktion von bis zu eintausend Fahrzeugen (2004), was einer Länge von rund 4,5 km täglich produzierter Fahrzeuge entspricht, wurde man endgültig zum „Detroit der Alpen“. Zu dieser Zeit war die Werksanlage bereits Teil der Magna Holding von Frank Stronach. Der gebürtige Oststeirer hatte in Kanada einen Weltkonzern für Auftragsfertigung aufgebaut und 1998 die damalige Steyr-Daimler-Puch AG übernommen.

Dank Expansion und Diversifikation wurde Magna im Laufe der Jahre einer der wichtigsten Industriearbeitgeber der Steiermark und wesentlicher Motor des steirischen Autoclusters.

alle aufklappen 1893 Rudolf Diesel erhält ein Patent auf „Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungsmaschinen“. 1897 baut er den ersten Prototypen des Motors, der auf Selbstzündung basiert. Landtagsbeschluss zur Einführung der steirischen Raiffeisenkassen. In Hausmannstätten wird ein Jahr später die älteste noch existierende Bank gegründet.

1894 Pierre de Coubertin gründet das Internationale Olympische Komitee. Zwei Jahre später finden in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. 1895 Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt die später nach ihm benannten X-Strahlen. Sie revolutionieren die Medizin. Röntgen erhält 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Die Brüder Auguste und Louis Jean Lumière melden ihren Kinemathographen, das erste kombinierte Filmaufnahme- und Vorführgerät, zum Patent an. Es ist die Geburtsstunde des Kinos.

1896 Flugpionier Otto Lilienthal stürzt mit seinem Normalsegelapparat aus 15 Metern Höhe ab und stirbt. Davor absolvierte er mehr als tausend gesteuerte Gleitflüge. 1897 Frauen werden erstmals zum Studium der Philosophie zugelassen. Im Wintersemester 1897/98 inskribieren drei ordentliche Hörerinnen an der Universität Wien. In Wien wird die „Vereinigung bildender Künstler Österreichischer Secession“ gegründet. Einer ihrer Vertreter ist der Maler Gustav Klimt, dessen Werk „Der Kuss“ weltbekannt ist.





