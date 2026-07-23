AT Styria und Joanneum Research besiegeln Kooperation mit Cluster in Friaul

Mit der Unterzeichnung der überregionalen Zusammenarbeit zwischen AT Styria, Joanneum Research und dem DITEDI–Cluster wurde in Udine ein wichtiger Schritt zur weiteren Vernetzung der Innovationsökosysteme der Steiermark und Friaul-Julisch Venetien gesetzt. Ziel der Kooperation ist es, Betriebe, Forschungseinrichtungen und Institutionen beider Regionen enger zu verbinden, um Innovation, Technologietransfer und internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

„Innovation kennt keine Grenzen. Gerade in einer Zeit, in der technologische Entwicklungen mit enormer Geschwindigkeit voranschreiten, ist es für Unternehmen essenziell, über regionale Märkte hinauszudenken und sich in internationale Netzwerke einzubringen“, betont Herbert Ritter, Präsident von AT Styria und Vizepräsident der WKO Steiermark. „Nur wer am globalen Markt präsent ist und Zugang zu internationalen Innovationspartnerschaften hat, wird langfristig wettbewerbsfähig bleiben.“

Nächster Ausbauschritt Richtung Süden

Nach den erfolgreichen Aktivitäten im Rahmen von AREA Süd erfolgt damit die nächste strategische Erweiterung des steirischen Innovationsraums Richtung Süden. Die Kooperation soll steirischen Unternehmen einen noch besseren Zugang zu internationalen Märkten, europäischen Förderprogrammen und Innovationspartnerschaften ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Manufacturing 5.0, Smart Manufacturing, Robotik, Automatisierung, Cybersicherheit sowie nachhaltige industrielle Transformation.