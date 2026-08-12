Bei der Fahrschule Powerdrive wird mittels Joystick und Fuß gelenkt

Sich in der Früh ans Steuer setzen und mit dem Auto zur Arbeit fahren: Was für viele eine Selbstverständlichkeit ist, war für Christian Schimpl­ aus Steyr lange nicht möglich. Der Oberösterreicher sitzt seit Jahren im elektrischen Rollstuhl und war lange auf Fahrdienste angewiesen. Seit dem 13. Mai ist damit Schluss. Schimpl hat seinen Führerschein in der Tasche und ist damit die erste Person in Österreich, die das Fahren mit einem Joystick gelernt hat.

Möglich machte das die steirische Fahrschule Powerdrive. Als einzige Fahrschule in Öster­reich kooperiert der Betrieb auf Initiative von Unternehmerin Christina Holmes mit der deutschen Firma Paravan, die sich auf behindertengerechten Fahrzeugumbau spezialisiert hat. Heißt konkret: Paravan kann Autositze ausbauen, damit Rollstuhlnutzer über einen Kassettenlift direkt vor das Lenkrad fahren können. Ist es ihnen nicht möglich, dieses zu bedienen, können sie das Fahrzeug über einen eingebauten Joystick steuern, bremsen und beschleunigen.

© Paravan Paravan baut Fahrzeuge, damit auch Rollstuhlnutzer mit eingeschränkter Armkraft fahren können

Auf diese Weise erlernte auch Schimpl das Fahren. Die theoretische Ausbildung absolvierte er in Steyr. Für die praktische Ausbildung ging es für ihn für fünf Wochen nach Seiersberg-Pirka, wo er in der Fahrschule Powerdrive 28 Fahrstunden erhielt. „An das Fahren per Joystick gewöhnt man sich schnell – immerhin wird auch der E-Rollstuhl mit einer Art Joystick bedient“, erinnert sich der Führerscheinabsolvent an seine Praxiseinheiten.

© Schimpl Christian Schimpl hat seinen Führerschein bereits in der Tasche.

Für Karl-Heinz Stummer – Powerdrive-Inhaber und Vorsitzender der Fachvertretung Fahrschulen – ist die seit März angebotene Führerscheinausbildung ein voller Erfolg. „Da wir die bisher Einzigen sind, die eine solche Fahrausbildung anbieten, kommen unsere Kandidaten aus ganz Österreich. Mittlerweile haben schon fünf Schüler ihre Prüfung bestanden und sieben Personen starten demnächst ihre Ausbildung.“ Seit Juni geht man in der Fahrschule aber noch einen Schritt weiter. Neben der Joysticklenkung kann das Lenkrad nun auch mit Fußlenkung bedient werden. „Viele Menschen können nach Unfällen ihre Hände oder Arme nicht mehr bewegen oder verlieren sie. Ihre unteren Extremitäten sind aber intakt. Sie können bei uns nun lernen, wie man ein Fahrzeug mit den Füßen steuert.“

Christian Schimpl hingegen muss sich jetzt zunächst an sein neues Fahrzeug gewöhnen. Mitte Juli hat er sein umgebautes Auto bei Paravan abgeholt und damit ein Stück Freiheit gewonnen.