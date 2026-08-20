Zum Inhalt springen
Eine Person sitzt an einem Schreibtisch und arbeitet an mehreren Bildschirmen. Auf den Monitoren sind grafische Darstellungen und Benutzeroberflächen zu sehen. Über den Bildschirmen ist eine leuchtende Netzwerkgrafik mit dem Schriftzug „AI“ eingeblendet
© Lustre Art Group | stock.adobe.com

Wie man KI für den Betrieb individualisieren kann

Arbeiten mit vertraulichen Unternehmensdaten und KI müssen sich nicht ausschließen. Experte Harald Koch erklärt, wie Hugging Face hier helfen kann.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 20.08.2026

Der Einsatz von KI im Businessalltag ist längst keine Seltenheit. Zahlreiche Unternehmen greifen auf die verschiedensten technischen Unterstützungen zurück. Doch dabei bieten die gängigen KI-Modelle wenig Spielraum, wenn es darum geht, die künstliche Intelligenz individuell beim eigenen Betrieb einzusetzen. Hier weiß KI-Experte Harald Koch, mit welchem Tool man Abhilfe schaffen kann.

„Mit Hugging Face haben Unternehmen eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, auf die neuesten Modelle zuzugreifen und sie auszuprobieren“, erklärt Koch. Denn ein großer Vorteil von Hugging Face, im Gegensatz zu vergleichbaren Plattformen wie Claude oder ChatGPT, ist die individuelle Anpassbarkeit an die internen Bedürfnisse. Und die Einsatzmöglichkeiten sind groß. So können Betriebe die Plattform für Spracherkennungen, Videogenerierung, Datenanalysen, 3D-Modellerstellungen und vieles mehr verwenden. Dabei können bestimmte Modelle lokal innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur laufen und ermöglichen so auch die Arbeit mit vertraulichen Unternehmensdaten.  

Hinweis
Die KI-Tool-Tipps gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal „Steirische Wirtschaft“.

„Hugging Face gibt Betrieben eine gute Option dafür, mit eigenen Daten zu arbeiten und dabei auch die künstliche Intelligenz möglichst effizient zu nutzen. Das erspart es einem, Daten auf andere Plattformen zu kopieren“, so der Experte. Denn auch wenn LLM – Large Language Models wie ChatGPT beispielsweise – für Prompts­ und dergleichen gut einsetzbar sind, eignen sie sich weniger für den internen Gebrauch. Hugging Face bietet die Möglichkeit, zahlreiche Modelle zunächst experimentell auszuprobieren und, falls man ein passendes Modell findet, ein Abonnement abzuschließen. Beispielsweise bietet die Plattform eine Team-Plan-Variante für 20 Euro pro Nutzer. Oder, für Unternehmen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, für 50 Euro pro Nutzer im Monat. Hier der Tipp vom Experten: Idealerweise die Lizenz- und Rechtslage vor der Veröffentlichung prüfen.


Wir benötigen Ihre Zustimmung

Hier würden wir Ihnen gerne einen externen Inhalt anzeigen. Dafür benötigen wir allerdings Ihre Zustimmung, da Ihr Browser personenbezogene technische Daten zu Geräten und Nutzerverhalten mitunter mit US-amerikanischen Anbietern austauscht.

Diese Daten unterliegen keinem dem EU-Datenschutzrecht angemessenen Schutzniveau und insbesondere kann die US-amerikanische Regierung Zugang zu diesen Daten erlangen.

Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können diese Einstellungen jederzeit in den Cookie-Einstellungen im Footer unserer Webseite widerrufen.