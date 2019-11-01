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Weißes Paragrafenzeichen lehnt an grauer Wand auf hellem Parkettboden stehend
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Positionen der WKO Steiermark

Dafür setzen wir uns ein

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Aktualisiert am 24.06.2026

In nachfolgender Aufstellung sehen Sie die Positionen der WKO Steiermark:

Positionen 2026

06/2026 - Energiezukunft Steiermark - Herausforderungen und notwendige Maßnahmen bis 2030


Archiv

Positionen 2019

12/2019 - #Standort(zukunfts)fit
11/2019 - TEN-T Zielnetz in der Steiermark (Broschüre)

Positionen 2018

01/18 - Verkehr und Erreichbarkeit im Großraum Graz

Positionen 2016

01/16 - Elektroofenschlacke - Einsatz als Frostschutz im Straßenbau (intern, nach Rücksprache)

02/16 - Landesstraßen - Finanzierung und Erhalt notwendiger Infrastrukturen

03/16 - MINEX Mineral Explorations GmbH - Umweltverträglichkeit und volkswirtschaftlicher Nutzen

Positionen 2015

Video - Normalarbeitszeit im Angesicht steigender Flexibilitätserfordernisse

01/15 - Verkehr Großraum Graz

02/15 - Zukunft Steiermark 2020

03/15 - Erzberg Alpin Resort

Positionen 2014

01/14 - Umbenennung Conrad von Hötzendorfstraße (volksw. Kosten)

02/14 - Murtalbahn - Spurverbreiterung

03/14 - Monitoring Report - Österreich im Standortranking

04/14 - Evaluierung der Standortstudie 2005

05/14 - Maschinenring - Gewerbliche Tätigkeit in der Steiermark

Positionen 2013

01/13 - Wachstum und Wirtschaftssysteme

02/13 - Investitionsprojekt Winzerhotel Wurzenberg

03/13 - Kraft. Das Murtal [nur intern]

04/13 - Umweltfreundliche Taxis

05/13 - Beauftragte im Betrieb

Positionen 2012

01/12 - Rechts- und Strukturreformen

02/12 - Wohnbau

03/12 - Breitbandausbau Steiermark