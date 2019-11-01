Positionen der WKO Steiermark
Dafür setzen wir uns ein
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In nachfolgender Aufstellung sehen Sie die Positionen der WKO Steiermark:
Positionen 2026
06/2026 - Energiezukunft Steiermark - Herausforderungen und notwendige Maßnahmen bis 2030
Archiv
Positionen 2019
12/2019 - #Standort(zukunfts)fit
11/2019 - TEN-T Zielnetz in der Steiermark (Broschüre)
Positionen 2018
01/18 - Verkehr und Erreichbarkeit im Großraum Graz
Positionen 2016
01/16 - Elektroofenschlacke - Einsatz als Frostschutz im Straßenbau (intern, nach Rücksprache)
02/16 - Landesstraßen - Finanzierung und Erhalt notwendiger Infrastrukturen
03/16 - MINEX Mineral Explorations GmbH - Umweltverträglichkeit und volkswirtschaftlicher Nutzen
Positionen 2015
Video - Normalarbeitszeit im Angesicht steigender Flexibilitätserfordernisse
01/15 - Verkehr Großraum Graz
02/15 - Zukunft Steiermark 2020
03/15 - Erzberg Alpin Resort
Positionen 2014
01/14 - Umbenennung Conrad von Hötzendorfstraße (volksw. Kosten)
02/14 - Murtalbahn - Spurverbreiterung
03/14 - Monitoring Report - Österreich im Standortranking
04/14 - Evaluierung der Standortstudie 2005
05/14 - Maschinenring - Gewerbliche Tätigkeit in der Steiermark
Positionen 2013
01/13 - Wachstum und Wirtschaftssysteme
02/13 - Investitionsprojekt Winzerhotel Wurzenberg
03/13 - Kraft. Das Murtal [nur intern]
04/13 - Umweltfreundliche Taxis
05/13 - Beauftragte im Betrieb
Positionen 2012
01/12 - Rechts- und Strukturreformen
02/12 - Wohnbau
03/12 - Breitbandausbau Steiermark