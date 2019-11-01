In nachfolgender Aufstellung sehen Sie die Positionen der WKO Steiermark:

Positionen 2026

06/2026 - Energiezukunft Steiermark - Herausforderungen und notwendige Maßnahmen bis 2030





Archiv

Positionen 2019

12/2019 - #Standort(zukunfts)fit

11/2019 - TEN-T Zielnetz in der Steiermark (Broschüre)

Positionen 2018

01/18 - Verkehr und Erreichbarkeit im Großraum Graz

Positionen 2016

01/16 - Elektroofenschlacke - Einsatz als Frostschutz im Straßenbau (intern, nach Rücksprache)



02/16 - Landesstraßen - Finanzierung und Erhalt notwendiger Infrastrukturen

03/16 - MINEX Mineral Explorations GmbH - Umweltverträglichkeit und volkswirtschaftlicher Nutzen

Positionen 2015

Video - Normalarbeitszeit im Angesicht steigender Flexibilitätserfordernisse



01/15 - Verkehr Großraum Graz

02/15 - Zukunft Steiermark 2020

03/15 - Erzberg Alpin Resort

Positionen 2014

01/14 - Umbenennung Conrad von Hötzendorfstraße (volksw. Kosten)



02/14 - Murtalbahn - Spurverbreiterung



03/14 - Monitoring Report - Österreich im Standortranking



04/14 - Evaluierung der Standortstudie 2005



05/14 - Maschinenring - Gewerbliche Tätigkeit in der Steiermark

Positionen 2013

01/13 - Wachstum und Wirtschaftssysteme



02/13 - Investitionsprojekt Winzerhotel Wurzenberg



03/13 - Kraft. Das Murtal [nur intern]



04/13 - Umweltfreundliche Taxis



05/13 - Beauftragte im Betrieb

Positionen 2012

01/12 - Rechts- und Strukturreformen



02/12 - Wohnbau



03/12 - Breitbandausbau Steiermark