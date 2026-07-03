Stadt Graz: Standortanalyse 2026+

Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Graz – und welche Weichen müssen heute gestellt werden, damit die Landeshauptstadt auch morgen wettbewerbsfähig bleibt? Ein starker Standort entsteht nicht von selbst. Er braucht verlässliche Rahmenbedingungen, kluge Entscheidungen und den Mut, Zukunft aktiv zu gestalten. Die Standortanalyse Graz 2026+ zeigt auf Basis aktueller Daten und Fakten, wo die Stärken des Standorts liegen, welche Herausforderungen bestehen und welche Maßnahmen erforderlich sind, um Graz auch künftig als starken Wirtschafts- und Lebensstandort aktiv und nachhaltig weiterzuentwickeln.

