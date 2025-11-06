Steirerin schafft es beim „Junior Sales Champion International“ aufs Stockerl

Die besten zwölf Verkaufstalente aus Österreich, der Schweiz, Bayern und Südtirol gingen bei der 21. Auflage des „Junior Sales Champion International“ ins Rennen. Die Einzelhandelslehrlinge mussten in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihr Fachwissen unter Beweis stellen und mit guten Argumenten Produkte an den Mann bringen. „Es geht darum, auf einer Bühne vor vielen Zuschauern und unter Zeitdruck ein erfolgreiches Verkaufsgespräch zu führen. Die Jury hat viele Faktoren bewertet, darunter die Begrüßung, die Warepräsentation, den Gesamteindruck sowie etwaige Zusatzverkäufe“, erklärte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel.

Siegerin und damit „Junior Sales Champion International 2025“ wurde Seline Reichen aus der Schweiz. „Ich bin sprachlos, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Die Platzierung war für mich nicht das Wichtigste. Ich habe mir gedacht, der Wettbewerb ist eine gute Erfahrung, die ich mitnehmen kann“, sagte die strahlende Gewinnerin.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Tirolerin Anna Gruber und Lisa Maria Simperl aus der Steiermark. „Ich freue mich sehr über den zweiten Platz. Der Junior Sales Champion war eine tolle Erfahrung und ich kann anderen Lehrlingen nur empfehlen, daran teilzunehmen“, meinte Gruber. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich auf dem Stockerl lande. Der Wettbewerb bringt mir für die spätere Berufslaufbahn sehr viel. Man muss sich intensiv vorbereiten und präsentiert sich dann vor einem großen Publikum auf einer Bühne“, betonte Simperl.

Raimund Lainer, Vorsitzender des bildungspolitischen Ausschusses der Bundessparte Handel, Handel, war von den Leistungen der Lehrlinge begeistert. „Alle Teilnehmer haben eine harte Prüfung meisterhaft bestanden. Sie haben nicht nur Produktwissen und Kundenorientierung, sondern auch Mut und Einfühlungsvermögen bewiesen“, sagte Lainer. „Der stationäre Handel hat eine große Zukunft vor sich, wenn solche Verkaufstalente im Geschäft stehen.“



