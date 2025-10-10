Steirerin zählt zu den besten Verkaufstalenten Österreichs

Kompetent, selbstbewusst und freundlich: So präsentierten sich die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Junior Sales Champion National 2025“, der am 8. Oktober im WIFI Salzburg über die Bühne ging. Die Lehrlinge hatten sich bei Vorausscheidungen in den neun Bundesländern für das Österreichfinale qualifiziert. Dort mussten sie in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. „Es geht um alle Phasen eines Verkaufsgespräch - von der Begrüßung über die Bedarfsklärung bis zum Verkaufsabschluss“, erklärt Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in Salzburg. „Die Jury bewertet auch den Gesamteindruck der Finalisten, die Warenpräsentation sowie den Umgang mit einer überraschend eintreffenden englischsprachigen Kundin.“

Für die Steiermark gingen die beiden Top-Platzierten aus der regionalen Vorausscheidung Lisa Maria Simperl (KSK Baumarkt GmbH) und Michele Jukic (Durlacher-Laschober Sandra) ins Rennen. Simperl, die sich in der Steiermark schon den Titel "Junior Sales Champion" sichern konnte, zeigte auch im Bundesfinale auf und erreichte den zweiten Platz.

„Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet – ich dachte vielleicht Platz vier, aber sicher nicht Rang zwei“, freut sich Simperl über ihre Leistung. „Vor meinem Auftritt war ich nervös, aber durch eine spontane Verschiebung hatte ich Zeit, mich zu sammeln. Das hat mir geholfen, ruhiger zu werden.“ Im Vorfeld habe sie viel mit Kolleginnen und Kollgegen geübt, seitens der WKO gab es zudem ein zweitägiges Coaching.





Die meisten Punkte und damit den ersten Platz holte sich Anna Gruber. Die junge Tirolerin absolviert eine Lehre bei Sport Unterlercher in Fügen und verkaufte dem Testkunden mit viel Begeisterung und Fachwissen eine Wintersportausrüstung. „Ich bin überwältigt und dankbar für die vielen Menschen, die mich im Hintergrund unterstützt haben“, meinte die strahlende Siegerin. „Vor meinem Auftritt war ich sehr nervös, aber als ich dann auf der Bühne stand, war die Aufregung wie weggeblasen. Ich habe einfach das gemacht, was ich jeden Tag im Geschäft mache – und das hat funktioniert."

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, streute den Teilnehmern des Wettbewerbs Rosen: „Sie sind die Zukunft des Handels. Mit ihrer Expertise, ihrer Leidenschaft und ihrer Freude am Verkaufen bringen sie die Kunden in die stationären Geschäfte“, meinte Trefelik. „Jeder, der hier mitmacht und jeder Betrieb, der seine Lehrlinge dafür freistellt, ist ein Gewinner.“

Fortsetzung im November

Die drei Erstplatzierten des Lehrlingswettbewerbs werden Österreich beim „Junior Sales Champion International“ vertreten, der am 5. November im WIFI Salzburg stattfinden wird. Dort treten sie gegen die besten Jungverkäufer aus Bayern, der Schweiz und Südtirol an. Simperl: „Beim internationalen Bewerb möchte ich mein Bestes geben und mein Unternehmen so gut wie möglich präsentieren. Natürlich wäre Platz eins ein Traum.“

Siegerin Anna Gruber darf sich außerdem über einen Einkaufsgutschein im Wert von 1.000 € freuen. Die zweitplatzierte Lisa Maria Simperl und die drittplatzierte, Salzburger Lokalmatadorin Christina Hörbinger, wurden mit Einkaufsgutscheinen in Höhe von 600 € bzw. 400 € belohnt.