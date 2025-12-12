Stellungnahme – Novelle Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie
12. Dezember 2025
Lesedauer: 1 Minute
Empfänger
Amt der Stmk. Landesregierung
Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung
Referat Bau- und Raumordnung
Stempfergasse 7
8010 Graz
Absender
WKO Steiermark
Präsidium
Körblergasse 111–113
8010 Graz
Datum
Graz, am 12. Dezember 2025
Inhalt
Stellungnahme - Novelle Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie
GZ: ABT13-283558/2025-6
Sehr geehrte Damen und Herren,
die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zum Entwicklungs-programm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Die WKO Steiermark begrüßt die Zielsetzung der vorliegenden Novelle, den Ausbau der Er-neuerbaren Energie durch die Öffnung bestehender Vorrangzonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für die ergänzende oder alternative Nutzung durch freistehende Solar-wärme-Anlagen (Solarthermie) zu ermöglichen. Weiters wird auch die Anpassung bezüglich Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe von maximal 10 Prozent der Grundstücksfläche in Ergänzung zu Dach- und/oder Fassadenflächen von Betriebsgebäuden unterstützt.
Eine sichere, leistbare und nachhaltige Energieversorgung ist ein entscheidender Standortfaktor für die steirische Wirtschaft.
Freundliche Grüße
Ing. Josef Herk, Präsident
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor
Die unterfertigte Stellungnahme finden Sie zum Download rechts in der Downloadbox. (Achtung: Das Download-Dokument ist nicht barrierefrei.)