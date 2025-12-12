Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung

Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung

Referat Bau- und Raumordnung

Stempfergasse 7

8010 Graz







Absender

WKO Steiermark

Präsidium

Körblergasse 111–113

8010 Graz





Datum

Graz, am 12. Dezember 2025

Inhalt





Stellungnahme - Novelle Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie

GZ: ABT13-283558/2025-6



Sehr geehrte Damen und Herren,



die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zum Entwicklungs-programm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie und nimmt dazu wie folgt Stellung:



Die WKO Steiermark begrüßt die Zielsetzung der vorliegenden Novelle, den Ausbau der Er-neuerbaren Energie durch die Öffnung bestehender Vorrangzonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für die ergänzende oder alternative Nutzung durch freistehende Solar-wärme-Anlagen (Solarthermie) zu ermöglichen. Weiters wird auch die Anpassung bezüglich Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe von maximal 10 Prozent der Grundstücksfläche in Ergänzung zu Dach- und/oder Fassadenflächen von Betriebsgebäuden unterstützt.



Eine sichere, leistbare und nachhaltige Energieversorgung ist ein entscheidender Standortfaktor für die steirische Wirtschaft.



Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor

