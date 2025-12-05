Zum Inhalt springen

Stellungnahme –  Novelle Stmk. Kehrtarifverordnung 2018

5. Dezember 2025

Aktualisiert am 22.12.2025

Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung
Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung
Referat Wirtschaft und Innovation
Nikolaiplatz 3
8010 Graz


Absender

WKO Steiermark
Präsidium
Körblergasse 111–113
8010 Graz


Datum

Graz, am 5. Dezember 2025

Inhalt


Stellungnahme -  Novelle Stmk. Kehrtarifverordnung 2018

GZ: ABT12-46808/20214-163

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zur Steiermärkischen Kehrtarifverordnung 2018 und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die WKO Steiermark hat keine Einwände gegen die vorliegende Novelle der Steiermärkischen Kehrtarifverordnung 2018 und unterstützt die jährliche Anpassung der Höchsttarife entsprechend der Verordnung.

Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor 

