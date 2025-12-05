Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung

Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung

Referat Wirtschaft und Innovation

Nikolaiplatz 3

8010 Graz







Absender

WKO Steiermark

Präsidium

Körblergasse 111–113

8010 Graz





Datum

Graz, am 5. Dezember 2025

Inhalt





Stellungnahme - Novelle Stmk. Kehrtarifverordnung 2018

GZ: ABT12-46808/20214-163



Sehr geehrte Damen und Herren,



die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zur Steiermärkischen Kehrtarifverordnung 2018 und nimmt dazu wie folgt Stellung:



Die WKO Steiermark hat keine Einwände gegen die vorliegende Novelle der Steiermärkischen Kehrtarifverordnung 2018 und unterstützt die jährliche Anpassung der Höchsttarife entsprechend der Verordnung.



Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor

Die unterfertigte Stellungnahme finden Sie zum Download rechts in der Downloadbox. (Achtung: Das Download-Dokument ist nicht barrierefrei.)