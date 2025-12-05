Stellungnahme – Novelle Stmk. Kehrtarifverordnung 2018
5. Dezember 2025
Empfänger
Amt der Stmk. Landesregierung
Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung
Referat Wirtschaft und Innovation
Nikolaiplatz 3
8010 Graz
Absender
WKO Steiermark
Präsidium
Körblergasse 111–113
8010 Graz
Datum
Graz, am 5. Dezember 2025
Inhalt
Stellungnahme - Novelle Stmk. Kehrtarifverordnung 2018
GZ: ABT12-46808/20214-163
Sehr geehrte Damen und Herren,
die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zur Steiermärkischen Kehrtarifverordnung 2018 und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Die WKO Steiermark hat keine Einwände gegen die vorliegende Novelle der Steiermärkischen Kehrtarifverordnung 2018 und unterstützt die jährliche Anpassung der Höchsttarife entsprechend der Verordnung.
Freundliche Grüße
Ing. Josef Herk, Präsident
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor
