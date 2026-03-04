Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung

A10 Land- und Forstwirtschaft

Ragnitzstraße 193

8047 Graz













Absender

WKO Steiermark

Präsidium

Körblergasse 111–113

8010 Graz





Datum

Graz, am 4.3.2026

Inhalt





Stellungnahme - Novelle Stmk. Pflanzenschutzmittelgesetz 2012

GZ: ABT10-44177/2014-87





Sehr geehrte Damen und Herren,



die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zum Stmk. Pflanzenschutzmittelgesetz 2012 und nimmt dazu wie folgt Stellung:



Die WKO Steiermark begrüßt, dass der Landesgesetzgeber die unionsrechtliche Möglichkeit nutzen möchte, die Erfassungs- und Umwandlungsfristen für Aufzeichnungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu verlängern.



Der Agrar- und Weinhandel weist zusätzlich darauf hin, dass viele langjährige und erfahrene Betriebsführer die Pflanzenschutz-Aufzeichnungen bereits jetzt ordnungsgemäß und gewissenhaft führen. Die elektronische Erfassung stellt für sie jedoch eine erhebliche Herausforderung dar. Es steht zu befürchten, dass einige aufgrund der neuen EDV-Erfassungspflichten ihren Betrieb sogar gänzlich einstellen werden.

Um dies zu verhindern, wären ausreichend lange Übergangsfristen von mehreren Jahren wünschenswert. Nur so erhalten die Betriebe die nötige Zeit, um die technische Ausstattung anzuschaffen und sich die erforderlichen EDV-Kenntnisse anzueignen. Hinzu kommt: Die Prüforgane sind ohnehin technisch so ausgestattet, dass sie handschriftliche Aufzeichnungen per Scanner digitalisieren können. Ein gesetzlicher Zwang zur elektronischen Erfassung durch die Betriebe wäre daher aus unserer Sicht nicht notwendig und führt lediglich zu unnötigen Belastungen.







Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor

Die unterfertigte Stellungnahme finden Sie zum Download rechts in der Downloadbox. (Achtung: Das Download-Dokument ist nicht barrierefrei.)