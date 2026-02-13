Empfänger

Graz, am 13.2.2026

Stellungnahme - Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024

GZ: ABT12-408603/2025-4





die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zur Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024 und nimmt dazu wie folgt Stellung:



Die WKO Steiermark hat keine Einwendungen gegen die Aufstufungen der Gemeinden Stattegg und Großwilfersdorf zu Tourismusgemeinden (jeweils Ortsklasse C) sowie der Sitzänderung des Tourismusverbandes „Erzberg-Leoben“.







