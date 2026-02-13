Stellungnahme – Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024
Stellungnahme - Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024
GZ: ABT12-408603/2025-4
Sehr geehrte Damen und Herren,
die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zur Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024 und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Die WKO Steiermark hat keine Einwendungen gegen die Aufstufungen der Gemeinden Stattegg und Großwilfersdorf zu Tourismusgemeinden (jeweils Ortsklasse C) sowie der Sitzänderung des Tourismusverbandes „Erzberg-Leoben“.
Freundliche Grüße
Ing. Josef Herk, Präsident
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor
