Stellungnahme – Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024

13.2.2026

Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung
A12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft 
und Forschung
Referat Tourismus
Radetzkystraße 3
8010 Graz




Absender

WKO Steiermark
Präsidium
Körblergasse 111–113
8010 Graz


Datum

Graz, am 13.2.2026

Inhalt


Stellungnahme -  Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024

GZ:  ABT12-408603/2025-4


Sehr geehrte Damen und Herren,

die WKO Steiermark dankt für die Übermittlung des Novellenentwurfes zur Stmk. Ortsklassen- und Tourismusverbandsverordnung 2024 und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die WKO Steiermark hat keine Einwendungen gegen die Aufstufungen der Gemeinden Stattegg und Großwilfersdorf zu Tourismusgemeinden (jeweils Ortsklasse C) sowie der Sitzänderung des Tourismusverbandes „Erzberg-Leoben“.



Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor 

