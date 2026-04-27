Stellungnahme – Verordnung, mit der die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe geändert wird
27.4.2026
Lesedauer: 1 Minute
Empfänger
Amt der Stmk. Landesregierung
A10 Land und Forstwirtschaft
Ragnitzstraße 193
8047 Graz
Absender
WKO Steiermark
Präsidium
Körblergasse 111–113
8010 Graz
Datum
Graz, am 27.4.2026
Inhalt
Stellungnahme - Verordnung, mit der die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe geändert wird
GZ: ABT10-57726/2014-185
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Wirtschaftskammer Steiermark dankt für die Übermittlung eines Entwurfs einer Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung, mit der die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe geändert werden soll, und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Das Landesgremium des Weinhandels begrüßt den gegenständlichen Entwurf ausdrücklich. Die zunehmende Verbreitung dieses Schädlings und der damit verbundenen Pflanzenkrankheit bereitet sowohl den Weinproduzenten als auch dem Weinhandel große Sorge. Umso wichtiger ist es, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um einer weiteren Ausbreitung wirksam entgegenzuwirken. Für eine erfolgreiche Bekämpfung dieser übertragbaren Pflanzenkrankheit ist zudem ein konsequentes und entschlossenes Vorgehen der zuständigen Behörden im Falle eines Befalls unerlässlich.
Freundliche Grüße
Ing. Josef Herk, Präsident
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor
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