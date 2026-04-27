Empfänger

Amt der Stmk. Landesregierung

A10 Land und Forstwirtschaft

Ragnitzstraße 193

8047 Graz









Absender

WKO Steiermark

Präsidium

Körblergasse 111–113

8010 Graz





Datum

Graz, am 27.4.2026

Inhalt





Stellungnahme - Verordnung, mit der die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe geändert wird

GZ: ABT10-57726/2014-185





Sehr geehrte Damen und Herren,



die Wirtschaftskammer Steiermark dankt für die Übermittlung eines Entwurfs einer Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung, mit der die Verordnung über die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe geändert werden soll, und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Das Landesgremium des Weinhandels begrüßt den gegenständlichen Entwurf ausdrücklich. Die zunehmende Verbreitung dieses Schädlings und der damit verbundenen Pflanzenkrankheit bereitet sowohl den Weinproduzenten als auch dem Weinhandel große Sorge. Umso wichtiger ist es, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um einer weiteren Ausbreitung wirksam entgegenzuwirken. Für eine erfolgreiche Bekämpfung dieser übertragbaren Pflanzenkrankheit ist zudem ein konsequentes und entschlossenes Vorgehen der zuständigen Behörden im Falle eines Befalls unerlässlich.







Freundliche Grüße

Ing. Josef Herk, Präsident

Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, Direktor

Die unterfertigte Stellungnahme finden Sie zum Download rechts in der Downloadbox. (Achtung: Das Download-Dokument ist nicht barrierefrei.)