Vatertag wird immer mehr zum Umsatz-Boost

Vielleicht liegt es daran, dass Väter sich heute immer stärker in die Kinderbetreuung einbringen, vielleicht steigt auch allgemein einfach die Lust am Schenken – Fakt ist, dass die Bedeutung des Vatertags in der Steiermark immer weiter zunimmt. Das besagen zumindest die Zahlen aus der neuesten Umfrage der KMU Forschung Austria. „49 Prozent der Steirerinnen und Steirer planen auch heuer, ein Geschenk zu besorgen, und geben dafür im Schnitt 61 Euro aus. Damit steigen die erwarteten Gesamtausgaben von 27 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 30 Millionen Euro“, betont Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark. Und auch Manuela Klammler-Almer, Sprecherin des heimischen Lebensmittelhandels, bestätigt: „Das Interesse nimmt von Jahr zu Jahr zu, das merken wir auch am Umsatz.“ Denn immerhin: Der stationäre Handel bleibt Hauptprofiteur: 81 Prozent der Steirer gaben bei der Umfrage an, am liebsten vor Ort einzukaufen – ein Viertel nutzt aber (auch) Online-Shops.

„Der Vatertag bleibt für den steirischen Handel ein spürbarer Kaufimpuls. Die erwarteten Gesamtausgaben steigen von 27 auf 30 Millionen Euro.“

Besonders gefragt sind dabei Restaurantbesuche und Wein – je 23 Prozent planen heuer derartige Präsente ein. „Vor allem besondere, edlere Tropfen sind gefragt“, betont Klammler-Almer. Für Weinhandel-Landesgremialobmann Georg Regele ist das keine Überraschung: „Wein bietet Freude, Entspannung – und macht auch Spaß.“ Künftig will man sich daher stärker auf den Vatertag und sein Potenzial konzentrieren. Denn die Steiermark sticht mit ihrem Ergebnis heraus – österreichweit sind es nur 16 Prozent, die Wein zum Vatertag verschenken wollen.

Guter Zeitpunkt

Dass der Vatertag – er fällt in diesem Jahr auf den 14. Juni – heuer besonders stark läuft, hat auch mit einem Großereignis zu tun, das drei Tage vorher beginnt: die Fußball-WM. Klammler-Almer: „Deshalb stehen heuer Bier oder Knabbereien besonders hoch im Kurs!“ Bier/Spirituosen und sonstige Getränke schaffen es im Ranking der beliebtesten Geschenke in der Steiermark generell auf Rang drei, knapp hinter gemeinsamen Unternehmungen wie Urlaube, Konzerte oder Ausflüge. Und auch eine weitere Warengruppe, die zum Muttertag bereits zu den großen Klassikern zählt, ist laut der Lebensmittelhandel-Obfrau im Kommen: „Süßwaren werden auch für Väter immer mehr zum Thema – die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr an.“

Erhoben wurde übrigens auch, was sich Väter selbst tatsächlich wünschen: Großer Beliebtheit erfreuen sich dabei vor allem Familienzeit, Gutscheine oder auch Bier, aber auch über einen Rolls Royce würden sich steirische Papas demnach freuen. Die erwarteten Durchschnittsausgaben von 61 Euro dürften damit wohl übertroffen werden.