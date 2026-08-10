100-jähriges Tankstellen-Jubiläum: Historische Zapfsäule in Graz enthüllt

Am 16. September 1924 eröffneten der ehemalige Rennfahrer Heinrich Haas und der Kinobesitzer Karl Löffler die erste Tankstelle Österreichs am Grazer Jakominplatz. Zur feierlichen Einweihung der überdachten Benzinzapfstelle luden sie Vertreter aus Politik und Sport ein. Und der damalige Grazer Vizebürgermeister Rudolf Pertassek ließ sich als erster Kunde den Tank seines Automobils füllen.

Am Tag der Eröffnung konnten die LeserInnen im „Abendblatt“ der „Tagespost“ am 16. September 1924 folgenden euphorisch formulierten Bericht lesen:

„Eröffnung der ersten Benzinzapfstelle am Jakominiplatz. Graz ist wieder um ein gutes Stück den anderen Städten voraus. Heute Vormittag fand die feierliche Eröffnung der ersten öffentlichen Benzinzapfstelle am Jakominiplatz statt. Die Direktoren Haas und Löffler haben diese moderne Einrichtung geschaffen, die es ermöglicht, für Autos mitten in der Stadt auf einfachste und absolut ungefährliche Weise eine beliebige Menge Benzin abzuzapfen.

© KK Am Vormittag des 16. September 1924 wurde die erste Tankstelle Österreichs am Grazer Jakominiplatz eröffnet.

Die Euphorie war durchaus begründet: Vor der Errichtung der Tankstelle konnte Benzin hierzulande – nachdem die Zeit der Apothekenkäufe vorbei war – nur aus Tonnen in Hinterhöfen oder Gehsteigen abgezapft werden.

Nur kurze Zeit später wurden zwei weitere Tankstellen am Lend- und am Griesplatz errichtet. Der Hauptgrund für die frühe Errichtung derartiger Anlagen in Graz war die zentrale Lage der Stadt auf dem Weg in den Süden. Die Bundeshauptstadt Wien zog mit der Errichtung von Benzinzapfstellen erst ein Jahr später nach.

Der große Vorteil dieser ersten Tankstellen war die sichere Benzinlagerung in unterirdischen Tanks, ein Prinzip, das bis heute besteht. Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung beantragten die Betreiber eine Erweiterung der unterirdischen Tanks von 5.000 auf 15.000 Liter, was dann allerdings Proteste der Anrainer zur Folge hatte. Im Laufe der Jahre wurde der Tankkiosk am Jakominiplatz immer wieder umgebaut und wechselte mehrfach den Besitzer. Am 17. Jänner 1964 beantragte der letzte Betreiber schließlich die Stilllegung der Gewerbsberechtigung für die Tankstelle. Damit war der Benzinverkauf eingestellt, der Kiosk wurde abgerissen und die erste Tankstelle Österreichs war Geschichte.

Zum runden Jubiläum dieser ersten Tankstelle wird an der exakt selben Stelle, gegenüber der Sorger-Filiale, eine historische Zapfsäule samt Informationstafel zeitlich begrenzt aufgestellt.

Die Steiermark ist ein traditionelles Automobilland und mit einer Forschungsquote von rund zwölf Prozent im Mobilitätsbereich besonders innovativ. Dass in unserem Bundesland vor hundert Jahren die erste Tankstelle Österreichs errichtet wurde, unterstreicht, dass wir schon oft eine Pionierrolle eingenommen haben – eine Eigenschaft, die wir auch im aktuellen Wandel der Mobilität gut nutzen werden.

100 Jahre Tankstellen in Österreich ist eine antriebsstarke Erfolgsgeschichte, die in Graz begonnen hat und die ebenda gebührend zelebriert werden soll. Wenn man sich die alten Bilder und Pläne der ersten Tankstelle Österreichs am Jakominiplatz betrachtet, erfüllt einen das mit Nostalgie, Stolz und Zuversicht, was die Zukunft der heimischen Tankstellen betrifft. Kommen Sie und feiern Sie mit!“

Es erfüllt mich mit großer Ehrfurcht und Dankbarkeit, dass ich zur Geschichte von ,100 Jahre Tankstellen in Österreich’ einige (steirische) Kapitel beitragen durfte. Während ich aus meiner Position in der WKO noch in diesem Jahr ,abtanken’ werde, bleiben Tankstellen weiterhin bestehen – und zwar so lange, wie es private Mobilität gibt.

Mein Dank gilt Helmut Eberhart und dem Team des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität Graz. Deren Forschung und Recherche zum Thema ,Mythos Tankstelle’ haben uns ein freudiges Aha-Erlebnis beschert: Nämlich mit der Erkenntnis, dass die Geschichte der österreichischen Tankstelle in Graz begonnen hat. Von hier aus ist die Mobilität ins Rollen gekommen und es ist hiermit wissenschaftlich erwiesen, dass Tankstellen als Orte der Begegnung bereits eine lange Tradition haben.

Am Abend des 16. Septembers 2024 wird „100 Jahre Tankstellen in Österreich“ zudem im Styria Media Center Graz gefeiert. Neben Festreden erwartet Sie auch eine Präsentation eines neuen Buches von Helmut Eberhart, „Mythos Tankstelle“, sowie eine Ausstellung im Foyer des Centers von Studierenden des Instituts für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege (TU Graz) unter der Leitung von Matthias Castorph und Michael Hafner.



