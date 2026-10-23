Tirols beste Jungunternehmer:innen 2026 ausgezeichnet

Sie entwickeln neue Technologien, denken traditionelle Berufe weiter, erschließen neue Märkte und beweisen, dass erfolgreiche Geschäftsideen keine Frage des Alters sind. Tirols junge Unternehmer:innen bringen frischen Wind in die heimische Wirtschaft. Mit dem Tiroler Jungunternehmer:innen Preis 2026 zeichnete die Junge Wirtschaft Tirol erneut herausragende unternehmerische Leistungen aus. Insgesamt zehn Unternehmen wurden in drei Hauptkategorien sowie der Sonderkategorie „Start-up“ prämiert.



„Wer gründet, übernimmt Verantwortung, geht Risiken ein und glaubt an die eigene Idee, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist. Genau diesen Unternehmergeist wollen wir mit dem Tiroler Jungunternehmer:innen-Preis sichtbar machen. Unsere diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft, Kreativität und Leidenschaft in Tirols junger Wirtschaft stecken. Sie warten nicht darauf, dass sich etwas verändert, sondern gestalten die Zukunft selbst. Das macht sie zu echten Vorbildern für eine neue Generation von Unternehmer“, betont Stefan Monitzer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Tirol.



Auch Barbara Thaler, Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, unterstreicht die Bedeutung der jungen Unternehmergeneration für den Wirtschaftsstandort: „Unsere Jungunternehmer:innen sind ein entscheidender Motor für die wirtschaftliche Zukunft Tirols." Viezepräsident Martin Wetscher fügt hinzu: "Sie bringen frische Perspektiven in etablierte Branchen, erkennen neue Chancen und schaffen mit ihren Ideen die Grundlage für Wachstum, Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen wir Menschen, die mutig vorangehen, Verantwortung übernehmen und an ihre unternehmerischen Visionen glauben. Die diesjährigen Preisträger beweisen, wie viel Potenzial in unserem Land steckt. Dieses Engagement verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch die bestmöglichen Rahmenbedingungen.“



Zehn Unternehmen, die Tirols Zukunft mitgestalten



Von digitalen Innovationen und kreativen Dienstleistungen über modernes Handwerk bis hin zu neuen Technologien für mehr Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit: Die Bandbreite der ausgezeichneten Unternehmen zeigt, wie vielfältig die nächste Generation der Tiroler Wirtschaft aufgestellt ist. Eine fachkundige Jury wählte die Gewinner in den Kategorien „Kreative Dienstleistungen“, „Moderne Tradition“ und „Neue Ideen – Neue Produkte – Neue Märkte“. Zusätzlich wurde mit dem Sonderpreis „Start-up“ eine besonders zukunftsweisende Geschäftsidee ausgezeichnet.



KATEGORIE KREATIVE DIENSTLEISTUNGEN



1. Platz: 4zu5 Innovation Lab GmbH

Marketing, Technologie und Kreativität aus einer Hand: Die 4zu5 Innovation Lab GmbH aus Innsbruck verbindet kreative Kommunikation mit moderner Softwareentwicklung. Von Websites über Social Media bis hin zu professionellen Foto- und Videoproduktionen bietet das siebenköpfige Team digitale Dienstleistungen aus einer Hand. Mit dem selbst entwickelten KI-Avatar-Produkt KISS setzt das Unternehmen zudem auf eigene technologische Innovationen. 2021 als kleine Marketing-Werkstatt gestartet, betreut 4zu5 heute Kund:innen in Tirol und im gesamten deutschsprachigen Raum.

www.4zu5.at

© WK Tirol/ Die Fotografen Kreativität auf Erfolgskurs: Julian Warenski (l.) und David Baumeister von 4zu5 freuen sich über den 1. Platz in der Kategorie „Kreative Dienstleistungen“.



2. Platz: komm. lebe Lust

Ein Sexshop, der mit Tabus bricht: Mit „komm. lebe Lust“ hat Lena Hauk in der Innsbrucker Leopoldstraße einen besonderen Ort geschaffen. Das im Mai 2026 eröffnete Geschäft verbindet ein ausgewähltes Erotiksortiment mit persönlicher Beratung, Workshops und einer kleinen Café-Ecke. Im Mittelpunkt steht ein offener und inklusiver Zugang zu Sexualität, Körperwissen und Selbstbestimmung. Dass die Idee auf großes Interesse stößt, zeigte bereits eine Crowdfunding-Kampagne, bei der 186 Unterstützer mehr als 15.000 Euro für das Projekt bereitstellten.

www.komm.lebe-lust.at



3. Platz: Haggla Software Solutions GmbH

Software, die sich dem Unternehmen anpasst und nicht umgekehrt: Die Haggla Software Solutions GmbH aus Innsbruck entwickelt individuelle digitale Lösungen, die Arbeitsabläufe vereinfachen und Betriebe im Alltag entlasten. Seit der Gründung 2023 hat sich das Unternehmen auf maßgeschneiderte Unternehmenssoftware, digitale Prozesslösungen und intelligente Automatisierungen spezialisiert. Von internen Anwendungen über Schnittstellen bis hin zu KI-gestützten Workflows entstehen Lösungen, die wiederkehrende Aufgaben reduzieren und bestehende Systeme besser miteinander verbinden.

www.haggla.at





KATEGORIE MODERNE TRADITION



1. Platz: ortho1.0 GmbH

Modernste Orthopädietechnik trifft auf individuelle Betreuung und viel Menschlichkeit: Die ortho1.0 GmbH aus Völs rund um Orthopädietechnik-Meister Silvano Soraperra entwickelt maßgeschneiderte Hilfsmittel, die den Alltag von Patient:innen erleichtern sollen. Das Unternehmen ist auf Neuro-, Kinder-, Fuß- und Wirbelsäulenorthopädie spezialisiert. Besonders innovativ ist der Einsatz moderner 3D-Scantechnologie, mit der beispielsweise individuelle Skoliose-Korsetts ohne herkömmlichen Gipsabdruck gefertigt werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Bedürfnisse der Menschen.

www.ortho-einspunktnull.com



© WK Tirol/ Die Fotografen Tradition trifft Innovation: Silvano Soraperra (l.) und Melanie Soraperra von ortho 1.0 freuen sich über den 1. Platz in der Kategorie „Moderne Tradition“.



2. Platz: Martin Wagner Bad – Heizung

Traditionelles Handwerk, moderne Haustechnik und echte Handschlagqualität: Martin Wagner führt seit 2023 seinen eigenen Installationsbetrieb in Galtür. Das Unternehmen hat sich auf Bad, Heizung und Wartung spezialisiert und begleitet Kund:innen von der ersten Planung bis zur fertigen Umsetzung. Das Angebot reicht von individuellen Badsanierungen über den Austausch moderner Heizsysteme bis zur technischen Ausstattung größerer Hotelbetriebe. Besonders im Fokus stehen moderne Pelletsheizungen, persönliche Beratung und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnerbetrieben.

www.wagnerservice.at



3. Platz: Brush Power GmbH

Wenn Wände zu Kunstwerken werden: Mit der Brush Power GmbH aus Telfs verbindet Sarah Berndlbauer klassisches Malerhandwerk mit kreativer Gestaltung und moderner Technik. Neben traditionellen Malerarbeiten bietet das Unternehmen individuelle Wandbilder, Beschriftungen, Gravuren und digitalen Wanddruck. Dabei entstehen großflächige Motive und detailreiche Gestaltungen, die Räume und Fassaden zu besonderen Blickfängen machen. Brush Power zeigt, wie sich traditionelles Handwerk mit künstlerischem Anspruch und innovativen Technologien neu interpretieren lässt.

www.brushpower.at





KATEGORIE NEUE IDEEN – NEUE PRODUKTE – NEUE MÄRKTE



1. Platz: Wavect

Aus guten Ideen funktionierende digitale Produkte machen: Darauf hat sich das Tiroler Softwareunternehmen Wavect spezialisiert. Die Gründer Kevin Riedl und Christof Jori entwickeln individuelle Websites, Web-Anwendungen und Smartphone-Apps für Start-ups und etablierte Unternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Künstlicher Intelligenz und der Automatisierung von Arbeitsabläufen. Auch Blockchain-Technologien gehören zum Tätigkeitsfeld. Besonders wichtig ist den Gründern die direkte Zusammenarbeit mit ihren Kund:innen, um digitale Lösungen praxisnah und effizient umzusetzen.

www.wavect.io



© WK Tirol/ Die Fotografen Mit innovativen Ideen zum Sieg: Kevin Riedl von Wavect freut sich über den 1. Platz in der Kategorie „Neue Ideen, neue Produkte, neue Märkte“ beim Tiroler Jungunternehmer:innen-Preis 2026.



2. Platz: TrailMetrics OG

Naturerlebnisse für möglichst viele Menschen zugänglich machen: Mit dieser Vision haben Toni Kulas, Julian Wachter und Stefan Zube die TrailMetrics OG in Lechaschau gegründet. Das Unternehmen analysiert Wanderwege mithilfe eines eigens entwickelten Messsystems in Rollstuhlform. Dabei werden unter anderem Steigungen, Wegbreiten, Oberflächen und Hindernisse systematisch erfasst. Die Daten bilden gemeinsam mit einer fachlichen Begutachtung die Grundlage für eine Bewertung der Barrierefreiheit. Bereits 47 Wege mit insgesamt 98 Kilometern wurden vermessen und mehr als 1,6 Millionen Messwerte gesammelt.

www.trailmetrics.at



3. Platz: Innphima OG

Immobilien nicht nur zeigen, sondern erlebbar machen: Die Innphima OG aus Walchsee verbindet innovative 3D-Technologien mit kreativem Immobilienmarketing. Das 2023 von Maximilian Guschelbauer und Philipp Branscheid gegründete Unternehmen bietet professionelle Immobilienfotografie, 3D-Scans, virtuelle Rundgänge und digitale Zwillinge. Auch maßstabsgetreue Architekturmodelle aus dem 3D-Drucker gehören zum Angebot. Die digitalen Lösungen ermöglichen realitätsnahe Einblicke in Immobilien und schaffen neue Möglichkeiten für Vermarktung, Gebäudedokumentation und Verwaltung.

www.innphima.at





SONDERKATEGORIE START-UP

Serwas Technologies FlexCo KI-Rechenleistung nutzen und gleichzeitig Gebäude beheizen: Das Innsbrucker Start-up Serwas Technologies FlexCo verbindet zwei zentrale Zukunftsthemen zu einem innovativen Geschäftsmodell. Die Gründer Timo Berkmann, Manuel Untergasser und Lukas Bolte setzen auf wassergekühlte Serversysteme, deren Abwärme direkt zur Wärmeversorgung von Schwimmbädern, Hotels und anderen Gebäuden genutzt wird. Laut Unternehmen können dabei bis zu 98 % der Abwärme zurückgewonnen werden. Ein erstes Pilotprojekt ist seit April 2026 im Amraser Schwimmbad in Innsbruck in Betrieb. So wird aus der beim KI-Training entstehenden Wärme eine wertvolle Energieressource.

www.ser-was.at