UBIT-Kongress: Ein KI-Zugang allein schafft noch keinen Nutzen

Unter dem Motto „KI erleben, statt nur darüber zu lesen“ standen beim ausgebuchten UBIT-Kongress in der Wirtschaftskammer Tirol konkrete Anwendungen im Mittelpunkt. Rund 280 Teilnehmer:innen waren der Einladung der Fachgruppe UBIT gefolgt.

Für Barbara Thaler, Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, ein starkes Signal, dass die Tiroler Wirtschaft die Zukunft mit Künstlicher Intelligenz aktiv mitgestalten möchte. „Der eigentliche Wert von KI entsteht dort, wo sie im Betrieb konkret eingesetzt wird. Genau darin liegt eine der zentralen Fragen für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts Tirol. Gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen eröffnet die Technologie enorme Chancen. Dafür braucht es aber Menschen, die sie effektiv, kompetent und verantwortungsvoll einsetzen. Die UBIT-Mitglieder geben mit ihrer Erfahrung und Beratung die nötige Orientierung“.

Um KI sinnvoll zu nutzen, braucht es Fachwissen, Weiterbildung und einen kritischen Blick auf die Grenzen der Technologie. Fachliche Verantwortung und persönliche Beratung bleiben dabei unverzichtbar. Als Interessenvertretung setzen wir uns für wirtschaftsgerechte und unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen ein. Mit dem Kongress stärken wir die Kompetenz unserer Mitglieder, KI mit echtem Mehrwert und verantwortungsvoll zum Nutzen ihrer Kundinnen und Kunden einzusetzen“, erklärt Sybille Regensberger, Fachgruppenobfrau der UBIT Tirol.

Buchhaltung: Fachliche Qualität sichern

In den Buchhaltungsberufen liegen Einsatzmöglichkeiten etwa bei der Erfassung und Zuordnung von Belegen sowie der Aufbereitung von Auswertungen. „Damit dies auch gelingt, braucht es eine fundierte Basis mit vollständigen und korrekten Daten sowie nachvollziehbaren Ergebnissen. Die Steuerung und fachliche Begleitung dieses Prozesses ist neben der klassischen Beratung unsere Aufgabe als Finanzbuchhalter“, erklärt Franz Holzknecht, Berufsgruppensprecher Buchhaltung in der UBIT Tirol.

Unternehmensberatung: Mit Erfahrung beurteilen

In der Unternehmensberatung kann KI unter anderem Recherche, Analyse und Konzeptentwicklung unterstützen. „Ob KI-generierte Vorschläge fachlich stimmen, wirtschaftlich sinnvoll sind und zum Unternehmen passen, müssen wir von Fall zu Fall kritisch prüfen. Dafür braucht es Fachwissen und Erfahrung. Gerade Kundenbeziehungen und das Wissen der Mitarbeitenden über betriebliche Besonderheiten sind oft nirgends dokumentiert. Sie entscheiden aber mit darüber, ob sich Vorschläge im Betrieb tatsächlich umsetzen lassen“, sagt Christian Putzer, Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung in der UBIT Tirol.

IT: Aus Anwendungen verlässliche Abläufe machen

„Ein KI-Zugang ist schnell eingerichtet. Damit die Anwendung im Betriebsalltag verlässlich funktioniert und entlastet, muss sie zur Aufgabe und zur vorhandenen IT passen. Als IT-Dienstleister integrieren wir geeignete Anwendungen in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe. Dabei achten wir auf den Schutz sensibler Daten, klare Zugriffsrechte und eine sichere Nutzung durch die Mitarbeitenden“, betont Clemens Plank, Berufsgruppensprecher IT in der UBIT Tirol.

Von der Live-Anwendung zum eigenen Einsatz

Marco Moosbrugger, Lukas Wagner und Philipp Tikowsky (AHEAD) behandelten in ihrer Keynote und Live-Session Anwendungen für die tägliche Arbeit der UBIT-Mitglieder. Sie präsentierten verschiedene KI-Anwendungen live und machten das Thema erlebbar.

In der anschließenden KI-Werkstatt ging es darum, aus einzelnen Eingaben produktive Arbeitsabläufe zu entwickeln. Ein weiterer Workshop widmete sich dem Einsatz von KI in der Kommunikation. Fachvorträge zu betrieblichen Entscheidungen, Blockchain und aktuellen Themen der Buchhaltungsberufe ergänzten das Programm des UBIT-Kongress 2026. Der UBIT-Kongress findet nächstes Jahr wieder am 22. Oktober statt.

Bild oben: Beim UBIT-Kongress (v.l.): Franz Holzknecht (Berufsgruppensprecher Buchaltung), Sybille Regensberger (Fachgruppenobfrau UBIT), Barbara Thaler (Präsidentin Wirtschaftskammer Tirol), Werner Wild (Fachgruppenobfrau-Stellvertreter UBIT) und Christian Putzer (Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung, Fachgruppenobfrau-Stellvertreter UBIT).