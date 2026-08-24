780 Betriebe in Tirol erfolgreich übernommen

Die Unternehmensnachfolge bleibt eine tragende Säule des Wirtschaftsstandorts Tirol. Im Jahr 2025 wurden 780 Unternehmen erfolgreich übernommen. Das entspricht einem Plus von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr. Tirol vereint damit 9,5 % aller Unternehmensübernahmen in Österreich und weist eine Übernahmeintensität von 1,5 % auf.

„Bei einer Betriebsübergabe wird weit mehr als ein Schlüssel weitergereicht. Es geht um Arbeitsplätze, Know-how und oft um ein Lebenswerk, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Jede erfolgreiche Nachfolge sorgt dafür, dass dieses Lebenswerk erhalten bleibt“, betont Barbara Thaler, Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol.

Unternehmensnachfolge wird zur Zukunftsfrage

Die Übernahme bestehender Betriebe gewinnt angesichts des demografischen Wandels zunehmend an Bedeutung. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer stellt die Nachfolge die entscheidende Weichenstellung für die Zukunft ihres Lebenswerks dar. Gleichzeitig eröffnet sie engagierten Nachfolger:innen die Chance, ein etabliertes Unternehmen mit bestehendem Kundenstamm und erfahrenen Mitarbeiter:innen weiterzuentwickeln.

Österreichweit wurden im Jahr 2025 8.202 Unternehmensübernahmen registriert. Die meisten Übernahmen entfielen auf die Sparten Gewerbe und Handwerk (30,5 %), Tourismus und Freizeitwirtschaft (25,1 %), Handel (19,9 %) sowie Information und Consulting (17,6 %). Die übernahmestärkste Fachgruppe war die Gastronomie mit 1.575 Unternehmensübernahmen. „Eine erfolgreiche Nachfolge beginnt lange vor der Unterschrift – mit einer guten Vorbereitung und einem klaren Plan. Gleichzeitig müssen die Übernehmer nicht bei null beginnen: Sie können auf einem bestehenden Fundament aufbauen und die Geschichte des Betriebs mit eigenen Ideen weiterschreiben“, so Barbara Thaler.

WK Tirol begleitet Betriebe bei der Nachfolge

Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge braucht eine gute Vorbereitung. Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt sowohl Übergeber:innen als auch Übernehmer:innen mit umfassender Beratung, individueller Begleitung und Informationsangeboten entlang des gesamten Nachfolgeprozesses. Bei den österreichweiten Nachfolgeevents ab 17. September 2026 erhalten Übernahmeinteressierte zudem kompakte Informationen, praxisnahe Tipps und wertvolle Impulse für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge.

Weitere Informationen:https://www.wko.at/pages/nachfolgetag/startseite

