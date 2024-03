„Frühling lässt Blüten wieder flattern durch die Lüfte“ beim Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Floristen

Unter dem jahreszeitlich perfekt passenden Motto „Frühling lässt Blüten wieder flattern durch die Lüfte“ hat Niederösterreichs Floristik-Nachwuchs beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb im Rahmen der „pool & garden“ auf der Messe Tulln mit hervorragenden Leistungen aufhorchen lassen. „Unsere niederösterreichischen Lehrlinge in der Floristik stehen für Stil, Gefühl für den richtigen Blumenschmuck zum passenden Anlass und höchstes handwerkliches Können“, so Thomas Kaltenböck, der Innungsmeister der NÖ Gärtner und Floristen. „Sie bringen die Natur so richtig zum Blühen.“

Vier Teilnehmerinnen für Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert

Der Sieg beim Wettbewerb ging an Stefanie Kranzl (Ausbildungsbetrieb Tree Blumen, Alexander Mlinek, Wieselburg), gefolgt von Lisa Schnabler (Blumen Resi, Theresia Streißelberger, Waidhofen/Ybbs) und Selina Hogl (Blumenfein, Getraud Bradac, Guntersdorf). Vierte wurde Valentina Pichler (Chwala Blumen, Christiane Chwala-Gruber, Bad Vöslau). Die vier Erstplatzierten haben sich für den im Juni in Velden in Kärnten stattfindenden Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert.

Siegerinnen auch in vier Einzelkategorien

Die Lehrlinge mussten ihr Können mit Werkstücken in vier Kategorien beweisen: Strauß, Trauerarbeit, Brautstrauß und Gefäßbepflanzung. Zusätzlich zu der Gesamtwertung wurden auch in den einzelnen Kategorien die Siegerinnen gekürt, wobei Gesamtsiegerin Stefanie Kranzl zwei Kategorien für sich entscheiden konnte.

Strauß: Stefanie Kranzl (Tree Blumen, Alexander Mlinek, Wieselburg)

Trauerarbeit: Lisa Schnabler (Blumen Resi, Theresia Streißelberger, Waidhofen/Ybbs)

Brautstrauß: Selina Hogl (Blumenfein, Getraud Bradac, Guntersdorf)

Gefäßbepflanzung: Stefanie Kranzl (Tree Blumen, Alexander Mlinek, Wieselburg)

„Die Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren einfach hervorragend“, gratulierte Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck. „Wir können stolz auf unsere Floristik-Lehrlinge und unsere Ausbildungsbetriebe sein.“

© Schwarzenegger OG © Schwarzenegger OG © Schwarzenegger OG Previous Next

© Schwarzenegger OG Herzliche Gratulationen für Niederösterreichs beste Floristenlehrlinge 2024 – v.l. LAbg. Christoph Kaufmann, Valentina Pichler (4. Platz), Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck, Selina Hogl (3. Platz), Lisa Schnabler (2. Platz), AK NÖ-Vizepräsidentin Angela Fischer, Stefanie Kranzl (1. Platz), NÖ Bildungsdirektor Karl Fritthum und Messe Tulln-Geschäftsführer Wolfgang Strasser.

© Schwarzenegger OG Siegerin Stefanie Kranzl.

© Schwarzenegger OG Siegerin Stefanie Kranzl „in action“ beim Wettbewerb.