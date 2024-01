20 Jahre „FIRST HAND“

Birgit Ruzowitzky verkauft gebrauchte Designerkleidung für Damen und Kinder in ihrem First Hand-Shop bereits seit 20 Jahren in Klosterneuburg.



Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, das Team der Wirtschaftskammer Klosterneuburg Markus Fuchs und Friedrich Oelschlägel und Stadtmarketinggeschäftsführer Stefan Gabritsch gratulierten der Unternehmerin mit einer Urkunde und wünschten ihr weiterhin viel Erfolg!

Weiter Informationen findet man unter www.first-hand-shop.at









© WKNÖ

v.l. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, FiW Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer, Unternehmerin Birgit Ruzowitzky, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs und Stadtmarketinggeschäftsführer Stefan Gabritsch