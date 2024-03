10 Jahre Unternehmertum

„Die Chefin, die Perle und der Sonnenschein“ bilden das Trio der Buchhandlung „Eliis“ in Mank. Nun blickt Elisabeth Zöchbauer auf 10 Jahre Unternehmertun zurück. Aus diesem Anlass ließ es sich Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp nicht nehmen, ihr persönlich zu ihrem Jubiläum zu gratulieren und eine Urkunde der Wirtschaftskammer zu überreichen. Ebenfalls stellte Autorin Beate Maxian an diesem Abend ihr neuestes Buch „Ein tödlicher Jahrgang“ vor. Damit begeisterte sie nicht nur das Publikum, sondern auch die Gastgeberin Elisabeth Zöchbauer. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude, Humor und Engagement die beiden Powerfrauen ihrer Arbeit nachgehen“, so Silvia Rupp wünscht den beiden weiterhin viel Erfolg.

© Holger Worbs V.l.: Groß Martina, Fellner Elisabeth, Zöchbauer Elisabeth, Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp, Maxian Beate