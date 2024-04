Sein Firmenjubiläum beging Gerhard Hecht (rechts), der seit 15 Jahren eine Holzschlägerei in Ebreichsdorf und einen Lagerplatz in Weigelsdorf betreibt. Gemeinsam mit seiner Frau Elena (Mitte) bietet er Brennholz zum Kauf an. Zum Jubiläum gratulierte KommR Gerhard Waitz (links) von der WKNÖ Bezirksstelle Baden.

© Servus Nachbar