175 Jahre Koenig & Bauer – zwischen Tradition und Moderne

Das österreichische Werk von Koenig & Bauer in Maria Enzersdorf feiert sein 175-jähriges Jubiläum. WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller gratulierten den Geschäftsführern Robert Galik und Rudolf Vogl recht herzlich mit einer Urkunde. Blickt man auf die stolze 175-jährige Firmengeschichte zurück, erkennt man vor allem den stetigen Wandel. Name, Standort und Technologie haben sich stetig entwickelt. „Es ist unser Ziel, den eigenen ökologischen Fußabdruck in den nächsten Jahren rapide zu senken. Konkret nimmt sich das Unternehmen vor, bis spätestens 2028 klimaneutral zu produzieren. Der wichtigste Schritt ist hierbei eine autarke Energieversorgung“, so die Geschäftsführer.

Die Lehrlingsausbildung wird bei Koenig & Bauer groß geschrieben – mit der eigenen Lehrwerkstätte werden eine Vielzahl von Lehrlingen in den unterschiedlichsten Lehrberufen ausgebildet.