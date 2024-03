20 Jahre Chwala Kompost, Erde, Kies

Bereits in sechster Generation beschäftigt sich Familie Chwala aus Bad Vöslau mit Gartenbau und Boden. Vor zwei Jahrzehnten machte sich Carl Chwala schließlich mit einer Kompostierung für die Gemeinde selbstständig. „Schon damals bemerkte ich den Bedarf an Zulieferern von Schüttgütern für Garten und Landschaftsbau“ erinnert sich Chwala. Heute bietet der direkt an der A2 Abfahrt Bad Vöslau gelegene Betrieb auf 40.000 Quadratmeter Fläche ein großes Sortiment an hochwertigen Erden, Kompost, Schotter, Kies und Split und beliefert damit Gemeinden, Gewerbetreibende und Private.

www.kompost-erde-kies.at