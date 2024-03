20 Jahre Edelsteinschleifer Riedel

Seit zwei Jahrzehnten steht Christian Riedel, Edelsteinschleifer und Gemmologe (Experte für Schmuck- und Edelsteine), für handwerkliche Präzision und höchste Qualität in der Edelsteinbearbeitung. Beim Betriebsbesuches in seinem Atelier in Messern erhielten Margarete Jarmer und Sabina Müller von der Wirtschaftskammer Horn einen exklusiven Einblick in die faszinierende Welt der Edelsteine und waren beeindruckt von der Handwerkskunst und der Vielfalt der Mineralien.

Neben Neuschliffen von Edelsteinen für individuelle Goldschmiedearbeiten und Reparatur von beschädigten Steinen bildet die Verarbeitung von Schmucksteinen aus der Region einen besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit. Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer gratulierte Christian Riedel zum 20-jährigen Betriebsjubiläum und überrichte ihm als Anerkennung für seine exzellente Arbeit eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.