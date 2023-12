20 Jahre "fish & trips"

Christine Gstöttner eröffnete vor 20 Jahren ihr Reisebüro in Gablitz. Der Name „fish & trips“ und das Logo sind aufgrund einer längeren Wartezeit auf einem Flughafen erstanden. Die Unternehmerin ist seit jeher leidenschaftliche Taucherin und machte somit ihr Hobby zum Beruf. Sie ist auch für die NGO Sharkproject tätig. „Wir lieben einfach tauchen. Mein Team und ich stellen unseren Kundinnen und Kunden individuell passende Reisen zusammen. Ob Tauchsafaris, Tauchresorts, Themenreisen – von der Reisevorbereitung, notwendige Dokumente und weitere Informationen – bei uns bekommt man ein Rund um Service für jede Reise, denn gerade beim Tauchen ist es wichtig über die Reiseziele, Tauchplätze und über die Vorort Gegebenheiten Bescheid zu wissen“, so Christine Gstöttner.

Zum Jubiläum gratulierten FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Ausschussmitglied Nina Ollinger, Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten weiterhin viel Erfolg!