30 Jahre KFZ Werkstätte Harald Buchner

Harald Buchner führt seit 30 Jahren seinen KFZ-Betrieb und bietet mit seinem Service rund um Pannenservice und zertifizierte Autoverwertung ein Komplettservice für seine Kunden. International steigt die Nachfrage nach seinen Ersatzteilen von vielen Automarken, die er über den Onlineshop vertreiben kann. Begonnen hat alles am Standort in Wachtberg 62 in der Gemeinde Behamberg, wo sein Vater Hermann Buchner den Betrieb eröffnet hat. Harald Buchner feiert nun gemeinsam mit seiner Gattin Claudia drei Jahrzehnte im Dienste der Mobiliät. Vertreter von Gemeinde und Wirtschaftskammer gratulierten der Unternehmerfamilie.

© KFZ Buchner V.l.: Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner, Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz, Gerhard Brandner, Claudia Buchner, Harald Buchner, Bgm. Karl Stegh und Johann Reitbauer