58. Scheckübergabe für ein Kinderschutzprojekt mit "die Möwe"

Passend zum heutigen Nikolaustag, durften wir an der VS Ybbs an der Donau unser Geschenk - den 58. Spendenscheck für einen Präventionsworkshop überreichen.

Im Beisein von Frau BGM Ulrike Schachner und GR Leopold Höllein nahm Frau Dir. Ilona Krancan den Scheck entgegen und drückte ihre

Freude und Dankbarkeit darüber aus. "Präventionsarbeit gerade in diesen Thematiken wie Gewalt in Familien, sexuelle Übergriffe, Cybermobbing uvm sind sehr hilfreich und unterstützend" betont sie in unserem Gespräch. Die Umsetzung erfolgt wieder durch die Experten der Kinderschutz-Organisation "die möwe".

Der Großteil der Spendensumme wurde durch die Charity-Tanzveranstaltung im September 2023 in der Stadthalle Ybbs aufgebracht. BGM Ulrike Schachner bedankte sich für diese Initiative und für das Engagement aller Beteiligten, denn nur dadurch können so wertvolle und wichtige Projekte umgesetzt werden.

Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung an die Stadtgemeinde Ybbs und BGM Schachner!

Und ein riesiges DANKESCHÖN an alle Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses und an alle, die unser Projekt bisher unterstützt haben und dies auch weiterhin tun.

© Susanne Leonhartsberger

von links: Mag. Helga Huber, Dir. Ilona Krancan, BGM Ulrike Schachner, GR Leopold Höllein, Karolina Neubauer