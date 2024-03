61. Scheckübergabe für ein Kinderschutzprojekt mit "die Möwe"

Links Projekt Möwe

mobil-modern-menschlich

DIE MENSCHLICHKEIT IN DEN FOKUS zu rücken war der Grundgedanke des Gremiums Direktvertrieb NÖ mit seinen Direktberatern. Für die Umsetzung wurde das Projekt die MÖWE-Kinderschutzzentren ausgewählt. Seit mehr als 10 Jahren unterstützen die Direktberater diese Initiative mit der Finanzierung von Präventions-Workshops in NÖ. Im Jänner 2023 konnte die beachtliche Spendensumme von über € 100.000,- erreicht werden.

Auf Initiative von Dir. Susanne Schwarz und Nina Heher, die durch ein Inserat im Magazin „Die Klasse“ aufmerksam wurden, konnte die designierte Obfrau Mag. Helga Huber und ObmannStv Karolina Neubauer, Gremiums Direktvertrieb NÖ, den 61. Spendenscheck in der Höhe von € 1.500,- in der Volksschule Weissenbach/Triesting überreichen. Damit wird ein „möwe“-Präventionsworkshop für die Kinder zu den Themen Gewalt in Familien, sexuelle Übergriffe, Cybermobbing uvm finanziert. Inbegriffen in dem Vorsorgepaket ist ein Informationsabend für die Eltern und ein Workshop für die Pädagogen. Die Freude, dass es geklappt hat, war bei Dir. Schwarz sehr groß, denn so die Aussage der Jung-Pädagogin Nina Heher: „ich bin sehr dankbar gerade im ersten Jahr meiner Lehrtätigkeit so kompetente Unterstützung bei diesem sensiblen Thema zu bekommen“. Wie brandaktuell und wertvoll dies sei, betonte auch VizeBGM Gerhard Leutgeb in seinen kurzen Dankesworten und hob noch einmal die Wichtigkeit der Präventionsarbeit hervor. Danke an alle, die dieses großartige Projekt unterstützen.

Aufgebracht werden diese Spendensumme von Direktberatern in NÖ durch verschiedenste private Aktionen – dafür ein großes DANKE, denn nur so können wir helfen.

WIR vom Gremium Direktvertrieb NÖ FREUEN UNS, DASS WIR HELFEN KÖNNEN UND SAGEN DANKE AN ALLE, DIE DIESES GROSSARTIGE PROJEKT UNTERSTÜTZEN.

Nähere Infos finden Sie unter "Projekt Möwe"