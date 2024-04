90 Jahre Casino Baden

Vergangen Woche luden die Casinos Austria und der Wirtschaftsclub Baden in das traditionsreiche Casino Baden am Kaiser Franz Ring, um das neunzigjährige Jubiläum zu feiern. Das Spielcasino wurde 1934 im Kurhaus eröffnet und danach mehrmals umgebaut, ehe es 1995 als eines der größten und schönsten Casinos Europas inklusive Veranstaltungszentrum präsentiert wurde. Mit mehr als 250 Events im Jahr und über 200.000 Gästen ist das Haus in Baden Aushängeschild der Casinos Austria.

© Leadersnet/R. Brunhölzl V.l.: WKNÖ-Obmann Stv. Sebastian Makoschitz-Weinreich, Thomas Lichtblau (Leiter Casinos Austria), Casino Baden-Direktor Harald Brandstätter, Erwin van Lambaart (Generaldirektor Casinos Austria), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, LAbg. Bgm. Christoph Kainz, NAbg. Carmen Jeitler-Cincelli, WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Bgm. Stefan Szirucsek