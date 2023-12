Adventempfang von „Frau in der Wirtschaft“

Der Einladung von der Bezirksvorsitzenden „Frau in der Wirtschaft“ Eva Helmer-Schneider zum Adventempfang in das Hotel Neustifter in Poysdorf folgten zahlreiche Unternehmerinnen aus dem Bezirk. In gemütlichen Ambiente gab es wieder die Chance zum Netzwerken und die Möglichkeit, vorhandene Kontake zu stärken und neue zu knüpfen. Auch Bezirksstellenobmann Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl nutzte die Möglichkeit für Infos an und feed-back von den Damen.

© WKNÖ

im Bild von links: Brigitte Neustifter, Bezirksstellenobmann Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl, FIW-Bezirksvorsitzende Eva Helmer-Schneider, Veronika Geyer