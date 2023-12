After Work der Jungen Wirtschaft

Die JW Purkersdorf traf sich wieder zum monatlichen After Work in Purkersdorf im Shakespeare Pub unter dem Motto „voneinander lernen“.

Anita Neusser von Eventfever hat diesmal ihr Wissen über die Gestaltung von Events geteilt und wie man diese als UnternehmerIn für sich nutzen kann.

"Am 13.12. kommt die JW Purkersdorf wieder zusammen zum „Punsch with Benefiz“, kündigte Bezirksvorsitzende Anja Rechberger die nächste Veranstaltung an.