Ein vorweihnachtlicher „After-Work-Punsch“ durfte auch heuer nicht fehlen. So luden die Junge Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft in die WKNÖ-Außenstelle Klosterneuburg zum traditionellen „After-Work-Punsch im Hof“ ein. Bei gemütlicher Atmosphäre trotz schlechtem Wetter wurde bis in die späten Abendstunden geplaudert und über aktuelle Themen diskutiert.

© zVg V.l.: Sascha Aloy (JW-Bezirksvorsitzender), Bernd Hanzal (JW-Bezirksvorsitzenderstellvertreter), Martina Polndorfer (FiW-Bezirksvorsitzende), Franziska Fuchs (Außenstellenausschussmitglied), Stadträtin Maria Theresia Eder, Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel und Außenstellenobmann Markus Fuchs