Drei Jahrzehnte Anninger-Schutzhaus

WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Klaus Kiessler machten sich auf eine Wanderung zum Anninger-Schutzhaus, um Walter Maresch rechtzeitig vor seiner Pensionierung gebührend zu ehren. Nach über drei Jahrzehnten Tätigkeit am Anninger-Schutzhaus tritt Gastronom Walter Maresch seinen wohlverdienten Ruhestand an. „Wir bedanken uns für den unermüdlichen Einsatz am Mödlinger Hausberg“, so Martin Fürndraht.

© WKNÖ V.l.: Klaus Kiessler, Walter Maresch und Martin Fürndraht