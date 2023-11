NÖ Industrie sorgt für qualifizierten Fachkräftenachwuchs

Links Fotos zur Veranstaltung

Die NÖ Industrie kümmert sich um ihren Nachwuchs, das machte die Netzwerkveranstaltung in der NV Arena St. Pölten deutlich. Rund 60 Lehrlingsausbilder:innen und Personalverantwortliche aus den NÖ Industriebetrieben nutzten das Angebot der Wirtschaftskammer NÖ. Im Vordergrund standen die Wissens- und Informationsvermittlung, jede Menge Brainstorming und das Netzwerken.

Präsentiert wurden die Blitzumfrage zur Lehrlingssituation und ein Resümee zu den Tagen der offenen Tür der NÖ Industrie im September sowie zum Experimentaltag im Oktober. Die tragende Rolle der dualen Ausbildung unterstreicht Spartenobmann Helmut Schwarzl: „Es ist eine bewegte Zeit für die heimische Wirtschaft. Die gesamte Branche steht vor zahlreichen Herausforderungen. Qualifizierte Fachkräfte sind ein entscheidender Faktor, damit unsere Unternehmen zukunftsorientiert aufgestellt sind.“

Ein Novum für die Lehrlinge der Metall- und Elektrotechnikberufe wurde ebenfalls vorgestellt. Die Sparte Industrie hat zusammen mit dem Handelsunternehmen Kellner & Kunz AG einen Koffer mit Inhalten zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung entwickelt. „Ein absolutes Herzensprojekt für beide Projektpartner, da es die Bedeutung der Lehre einmal mehr unterstreicht. Die Ausbilderinnen und Ausbilder der niederösterreichischen Industrie haben mit ihrem Know-how an der Entwicklung des Koffers mitgewirkt“, beschreibt Spartengeschäftsführer Alexander Schrötter.

Um die Industrie-Lehrlinge in ihrem Tun zu bestärken und zu motivieren, veranstaltet die Sparte Industrie auch im Frühjahr 2024 wieder Lehrlingswettbewerbe in acht Einzelkategorien sowie den Team-Wettbewerb „Industrie 4.0“. Neben dem Ausblick auf das kommende Jahr bekamen die Ausbilder:innen bei der Ausbilderplattform von der Abteilung Bildung der WKNÖ auch Einblicke in das Thema Generationenmanagement serviert.

