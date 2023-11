Bäckerei Hartner ausgezeichnet

Gerold Hartner von der Bäckerei und Konditorei Hartner in Waidhofen/Ybbs feierte im November seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass gratulierten Vertreter der Wirtschaftskammer einem verdienten und bodenständigen Bäcker- und Konditormeister. Sein berufliches und privates Leben war dem Handwerk gewidmet und auch nach der Übergabe des Betriebes an seine Tochter, die den Traditionsbetrieb in vierter Generation erfolgreich weiterführt, blieb Gerold Hartner der Berufsvertretung verbunden und ist bis zum heutigen Tag bei Branchentreffen oder zB der Bäckerwallfahrt präsent. Die Innung der Bäcker und Konditoren sowie die Vertreter der Wirtschaftskammer Amstetten bedankten sich bei ihrem Berufskollegen mit einer Dankurkunde und der Silbernen Ehrenmedaille der WKNÖ.

© Christian Hartner V.l.: Johann Ehrenberger, Gottfried Pilz, Andreas Geierlehner, Gerold Hartner, Klaus Kirchdorfer, Heinrich Schmid, Sigrid Hartner, Johannes Schwarzlmüller, Helga Hartner