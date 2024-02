Auto Metzker - Autoverwertung für alle Automarken

Der seit 1936 bestehende Betrieb ist spezialisiert auf die Entsorgung von Altautos. Havarierte und kaputte Autos werden angekauft, zerlegt und die geprüften und gebrauchten Ersatzteile bzw. auch Neuteile im Nachbau verkauft.

„Unser Name ist Programm – ‚Auto Metzker‘ entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Synonym für alle Firmen in der Branche der Autoverwerter. Die strenge Einhaltung aller gesetzlichen Umweltbestimmungen und unser geschultes Fachpersonal machen uns zum Branchenleader und zu einem der führenden Altautoverwertungs-Betriebe in Österreich“, so Josef Metzker. WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller tauschte sich mit Firmeninhaber Josef Metzker über aktuelle Themen zu Nachhaltigkeit und Umwelt aus.