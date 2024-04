B & B Technik feiert 20 Jahre

Vom Lehrling zum Unternehmer, das ist die Firmengeschichte von Peter Bazala. Begonnen hat alles mit einer Lehre als Elektrotechniker, danach arbeitete Peter Bazala als Dienstnehmer im Elektrobereich. In der Klimabranche und als Monteur für Brandmeldeanlagen war er in ganz Österreich unterwegs. Während dieser Zeit entschloss er sich auch die Werkmeisterschule für Elektrotechnik zu machen. Vor mittlerweile 20 Jahren war es dann soweit, Peter Bazala eröffnete sein Unternehmen in Riegersburg im Waldviertel. Der Anfang war ein 1-Mann-Unternehmen, unterwegs mit dem einen Werkzeugkoffer. 2015 stieg dann sein Sohn Ing. Michael Bazala, der die HTL für Elektrotechnik (mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energie) in Hollabrunn absolviert hat, in die Firma ein. Aus dem Einzelunternehmen wurde die B&B Technik OG. „Wir machen alle elektrotechnischen Anlagen von der Künette bis zum Dach, also von unten bis oben alles“, lacht Michael Bazala und sein Vater Peter ergänzt: „Die Nachfrage nach Smart Home Lösungen und vor allem nach PV-Anlagen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Hier bieten wir auch Komplettpakete, bis hin zur Notstromversorgung an. “Netzwerktechnik und Glasfaser Backbones ergänzen das Portfolio. Die B&B Technik OG hat aber noch ein zweites Standbein, nämlich Steinteppiche und Bodenbeschichtungen.

Als Draufgabe hat Peter Bazala auch noch etwas ganz Spezielles zu bieten, nämlich viele Honigprodukte, die der passionierte Imker selber herstellt.